Westbrook supera a Magic Johnson en asistencias y los Kings vencen 113-107 a Mavericks

Russell Westbrook firmó 21 puntos y nueve asistencias para superar a Magic Johnson y colocarse en el séptimo lugar en la lista de asistencias de carrera de la NBA liderando la victoria del sábado 113-107 de los Kings de Sacramento ante los Mavericks de Dallas

Westbrook capturó cinco rebotes, y con sus nueve asistencias llegó a 10.149, ocho más que Johnson.

El jugador de 37 años también se acercó a nueve puntos de empatar a Dominique Wilkins en el puesto 19 de la lista de anotadores de la NBA mientras impulsaba a Sacramento a su tercera victoria en 13 juegos.

Dallas se acercó a 111-107 con nueve segundos restantes antes de que DeMar DeRozan encestara dos tiros libres para sellar el triunfo.

Keon Ellis encestó cinco triples y sumó 21 unidades, Maxime Raynaud añadió 19 tantos y Dennis Schroder anotó 10. El base novato Nique Clifford aportó ocho puntos y nueve rebotes desde el banquillo para ayudar a los Kings (8-23) a su cuarta victoria consecutiva sobre los Mavericks.

Cooper Flagg tuvo 23 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, pero también cometió cinco pérdidas de balón para Dallas (12-21). P.J. Washington anotó 17 puntos y logró cuatro bloqueos, y Klay Thompson sumó 14 puntos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes