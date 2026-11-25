Ronaldo Vieira y Eduard Löwen anotaron un gol cada uno, Earl Edwards Jr. realizó tres atajadas y los San Jose Earthquakes vencieron 2-1 al Houston Dynamo la noche del martes para abrir su serie al mejor de tres en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS 2026.

San Jose, el cuarto preclasificado de la Conferencia Oeste, avanzará a las semifinales de conferencia a partido único con una victoria en el Juego 2 el sábado en Houston.

Fue el primer partido de playoffs de la Copa MLS en PayPal Park, que abrió en 2015.

Duncan McGuire remató de cabeza un centro enviado al área por Mateusz Bogusz en el minuto 80 para el Dynamo, quinto preclasificado. Momentos después, a Agustin Resch le mostraron su segunda tarjeta amarilla y Houston jugó con un hombre menos el resto del encuentro.

Timo Werner cobró un tiro de esquina y Vieira, en el primer poste, lo cabeceó hacia el campo y al fondo de la red para abrir el marcador en el minuto 11.

Löwen curvó un tiro libre desde 31 yardas por debajo del travesaño y que pegó en el poste trasero para poner el 2-0 en el 24.

El Juego 2 es el sábado en el Shell Energy Stadium.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLS de AP