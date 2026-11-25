Trinity Rodman tiene una lesión leve en el hombro y no estará disponible para Estados Unidos en el próximo torneo CONCACAF W Championship, que sirve como clasificatorio para la Copa Mundial Femenina del próximo verano.

Rodman se lesionó en los primeros minutos de la derrota del Spirit de Washington ante el Current de Kansas City el sábado en el partido por el campeonato de la National Women’s Soccer League.

La entrenadora de Estados Unidos, Emma Hayes, reemplazó a Rodman en la lista de 23 jugadoras de Estados Unidos para el torneo por la delantera Jaedyn Shaw, quien ha disputado 37 partidos con la selección nacional y suma 10 goles.

Ocho equipos juegan este fin de semana en los cuartos de final del W Championship, y las cuatro selecciones ganadoras obtendrán los cuatro cupos directos de la confederación para el Mundial en Brasil. El torneo también determinará los equipos de la región para los Juegos Olímpicos de 2028.

Jamaica se medirá con Costa Rica antes de que Estados Unidos juegue contra El Salvador el viernes; Canadá enfrentará a Panamá y México se verá las caras con Haití el sábado. Los cuatro partidos se disputarán en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas.

Rodman, que anotó 15 goles y dio 10 asistencias con el Spirit esta temporada, se lesionó en el quinto minuto del partido por el título de la NWSL cuando chocó con la defensora del Current Laney Rouse.

Pese a la lesión, Rodman se mantuvo en el partido y marcó el único gol del Spirit en el tiempo añadido.

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