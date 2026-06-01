Brisbane inicia obras del estadio principal de los Olímpicos de 2032 en Victoria Park tras protesta

Los manifestantes fueron desplazados y se introdujo maquinaria de excavación mientras comenzaron los trabajos en el estadio principal para los Juegos Olímpicos de 2032 el lunes, casi cinco años después de que Brisbane recibiera los derechos para organizar los Juegos de Verano.

La Autoridad Independiente de Infraestructura y Coordinación de los Juegos asumió la titularidad del predio de Victoria Park, en el centro de la ciudad, que estaba en manos del Ayuntamiento de Brisbane a la medianoche, y se instaló un vallado perimetral temporal antes de la construcción del estadio principal de los Juegos Olímpicos de Brisbane, con un costo de 3.600 millones de dólares australianos (2.600 millones de dólares).

Volvió a haber una fuerte presencia de seguridad el lunes, días después de que la policía estatal de Queensland arrestara a cinco personas y el personal del ayuntamiento comenzara a desmantelar los campamentos de protesta en las zonas verdes del parque.

Un pequeño grupo de activistas fue reubicado desde el interior hacia el exterior del vallado perimetral en las áreas verdes del parque poco después de la medianoche.

El primer ministro estatal de Queensland, David Crisafulli, dio el primer palazo de tierra y afirmó que el público había estado instando a su gobierno a “ponerse manos a la obra”.

Crisafulli declaró en una conferencia de prensa: “Arranca el partido: tenemos un plan para cumplir con los Juegos de 2032 y más allá, y hoy empezamos a ejecutarlo”. Añadió: “Victoria Park será el corazón deportivo, cultural y verde palpitante de Brisbane, y un lugar del que todos los habitantes de Queensland puedan sentirse orgullosos”.

Crisafulli señaló que respetaba el derecho de los manifestantes a expresarse, pero no entre “excavadoras y topadoras”.

Grupos indígenas y ambientalistas han protestado contra la construcción de un gran estadio en el parque, incluido en el listado de patrimonio, cerca del centro de Brisbane, al afirmar que el espacio verde y los sitios de importancia cultural se perderían para las futuras generaciones en la capital del estado.

Crisafulli indicó que, tras la construcción, más de dos tercios de Victoria Park serían espacio público verde.

Cientos de manifestantes se habían reunido en el lugar el domingo por la tarde, pero con decenas de policías en la entrada del parque y patrullando la zona a primera hora del lunes, el inicio fue tranquilo en una fresca pero soleada primera mañana de invierno en Australia.

La organizadora de Save Victoria Park, Andrea Lunt, comentó a Australian Associated Press que los manifestantes estaban considerando sus próximos pasos.

“Este espacio, con su patrimonio y su historia, es un activo muy especial para Brisbane”. Lunt expresó y agregó, “no somos un grupo antiolímpico, pero no apoyamos los Juegos Olímpicos en su forma actual”.

El Comité Olímpico Internacional respaldó el año pasado el plan de sedes para 2032 del gobierno de Queensland tras varios comienzos en falso, al señalar que los Juegos de Brisbane iban “por el camino correcto”.

El estado de Queensland ganó la candidatura para albergar los Juegos de 2032 y cuenta con el respaldo del gobierno de Australia para la construcción de sedes.

El gobierno estatal eximió el año pasado a Victoria Park de las leyes de patrimonio, medio ambiente y planificación, y lo convirtió en terreno de propiedad plena. Grupos indígenas, patrimoniales y ambientalistas han impugnado los planes de construcción.

El ministro federal de Medio Ambiente, Murray Watt, dijo que había recibido 10 solicitudes para proteger un sitio aborigen significativo “bajo amenaza de daño o profanación” en el parque.

Watt indicó que ha rechazado algunas solicitudes, pero que aún está considerando otras.

Declaró a la radio de la Australian Broadcasting Corp. que las declaraciones de patrimonio cultural no estaban diseñadas para detener el proyecto, sino para establecer lo que debe hacerse “para preservar o proteger un área de que sea dañada de alguna manera o profanada de alguna manera”.

Cinco personas fueron arrestadas el viernes después de que los manifestantes fueran tomados por sorpresa en campamentos instalados en el lugar, que hasta el domingo albergaba un campo de práctica de golf, un popular espacio para bodas y eventos, y áreas verdes abiertas.

Los cinco fueron detenidos por obstruir y agredir a agentes de policía, dijo un portavoz policial, y añadió que una de las personas arrestadas fue liberada posteriormente sin cargos.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes