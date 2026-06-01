Cristian Volpato se incorpora a la selección de Australia días después de dejar a Italia

Cristian Volpato se incorporó a la selección de Australia para el Mundial apenas unos días después de confirmar el cambio de elegibilidad nacional desde Italia, y cuatro años después de rechazar una invitación para unirse a los Socceroos antes del torneo de 2022.

El entrenador Tony Popovic incluyó a Volpato, de 22 años, en la lista de 26 jugadores anunciada el lunes, hora de Australia. Él y el delantero Tete Yengi estuvieron entre los 17 futbolistas convocados por primera vez a una selección mundialista.

El capitán Mat Ryan, con 104 partidos internacionales, y el veterano Mathew Leckie fueron elegidos para disputar su cuarto Mundial, igualando el récord australiano que ostentan Tim Cahill y Mark Milligan.

“Una serie de factores ha influido en la selección de esta lista final para el Mundial”, señaló Popovic en un comunicado. “Hubo que tomar algunas decisiones difíciles... pero también es un reconocimiento a todos los jugadores involucrados, que trabajaron extremadamente duro durante una preconcentración prolongada y exigente.

“Quisiera reconocer a los jugadores que contribuyeron a nuestra clasificación directa al Mundial pero que no forman parte de esta lista”.

Volpato, nacido en Sídney, jugó con la selección Sub-21 de Italia, pero podía cambiarse a Australia según las reglas de la FIFA porque nunca disputó un partido oficial con la selección absoluta de Italia. Italia no logró clasificarse al Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Volpato se incorporó al campamento de los Socceroos en Los Ángeles durante el fin de semana, demasiado tarde para participar en la derrota 1-0 en el amistoso de preparación mundialista ante México en Pasadena.

Australia disputará otro amistoso el sábado contra Suiza en San Diego para afinar detalles de cara a los partidos del Grupo D contra Turquía en Vancouver el 13 de junio, Estados Unidos en Seattle seis días después y Paraguay en Santa Clara el 25 de junio.

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Plantel de Australia:

Arqueros: Mat Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo.

Defensores: Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin.

Mediocampistas: Cameron Devlin, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Mathew Leckie, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill.

Delanteros: Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

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