La caída de Jannik Sinner en Roland Garros fue la última de serie de problemas por calor y calambres

Dos días después del impactante desplome de Jannik Sinner en el Abierto de Francia, todavía no está claro cuál fue exactamente el problema que lo llevó a desperdiciar una ventaja aparentemente insalvable en su partido de segunda ronda.

Lo que sí está claro, sin embargo, es que el número uno del ranking ha tenido una serie de problemas con el calor y los calambres en partidos importantes a lo largo de su carrera.

Sinner manifestó, tras dilapidar una ventaja de dos sets y 5-1 en su derrota en cinco sets ante Juan Manuel Cerúndolo, que no se sentía bien cuando se despertó la mañana del partido del jueves.

En medio de una ola de calor de una semana en París, la temperatura en la pista Philippe-Chatrier subió a 32 C (90 F) durante el partido, y Sinner claramente tenía dificultades para enfriarse, ya que recurrió a varias bolsas de hielo y usó un ventilador de mano.

Aun así, sostuvo que el calor no fue el problema.

“Creo que muchas cosas juntas causaron este problema”, comentó. “Ahora solo necesito tiempo para procesar qué salió mal aquí”.

Fue la 12da derrota de Sinner en 18 partidos a cinco sets en su carrera.

A continuación, un repaso de otros partidos en los que Sinner tuvo problemas físicos:

Remedio con jugo de pepinillos en Roma

Menos de dos semanas antes de su derrota en el Abierto de Francia, Sinner se apoyó en su raqueta, inclinado por el agotamiento, durante la semifinal del Abierto de Italia contra Daniil Medvedev.

Sinner recibió tratamiento en el muslo derecho a mitad del segundo set y bebió jugo de pepinillos para aliviar los calambres. En el partido nocturno, disputado en condiciones húmedas, se le vio vomitando o escupiendo algo en una esquina de la pista.

Recuperó el control del partido antes de que se suspendiera durante la noche por la lluvia, y regresó al día siguiente para rematarlo en tres sets y luego ganó el título.

Salvado por el techo en Australia

En la tercera ronda del Abierto de Australia de este año, Sinner cojeaba y trataba desesperadamente de estirar los calambres en brazos y piernas en medio de un calor intenso contra Eliot Spizzirri.

Sinner reconoció que tuvo suerte cuando las reglas por calor extremo lo salvaron y se cerró el techo justo cuando quedó con un quiebre abajo en el tercer set. Ganó en cuatro sets.

El italiano, que buscaba consagrarse por tercer año consecutivo en Australia, fue derrotado por Novak Djokovic en cinco sets en las semifinales.

Retiro en Shanghái

En medio de una humedad extrema en la tercera ronda de la defensa de su título en el Masters de Shanghái en octubre, Sinner se retiró a mitad del tercer set contra Tallon Griekspoor.

Cojeaba entre puntos y se masajeaba con frecuencia el muslo derecho en el set decisivo. En un cambio de lado, no se sentó y, en su lugar, puso las piernas sobre el banco para intentar evitar un calambre.

Final abandonada ante Alcaraz en Cincinnati

Sinner se retiró 22 minutos después de iniciada la final del Abierto de Cincinnati contra Carlos Alcaraz el año pasado por enfermedad, en medio de un calor extremo.

Se colocó una bolsa de hielo en la cabeza durante un cambio de lado, pero desde el inicio era evidente que tenía problemas.

“No me sentía bien desde ayer. También durante la noche, pensé que me recuperaría un poco mejor, pero no fue el caso. Solo intenté salir por los aficionados, intentando dar un partido. Pero hoy no estaba destinado a ser para mí”, dijo Sinner.

Fue la primera vez en su carrera que se retiró durante una final. Después de que dejó de jugar, Alcaraz se acercó y le puso el brazo alrededor de su rival mientras Sinner estaba sentado en su silla.

Temblor ante Rune en Australia

En la cuarta ronda del Abierto de Australia de 2025 contra Holger Rune, Sinner avanzó en cuatro sets mientras ambos jugadores luchaban contra el calor.

En el tercer set, la mano de Sinner temblaba durante un cambio de lado. Pidió a un fisioterapeuta y le dijo a un recogepelotas que le trajera algo de beber de su equipo. Le revisaron el pulso y luego se alejó con una toalla colgada del cuello y una botella en cada mano.

Sinner terminó ganando el título.

Mareo en derrota a cinco sets ante Medvedev en Wimbledon

Durante una derrota en cinco sets ante Medvedev en los cuartos de final de Wimbledon de 2024, Sinner se sintió mal y mareado y dijo que no había dormido bien la noche anterior.

Un fisioterapeuta lo atendió y él salió de la pista durante el tercer set; luego repuntó brevemente antes de volver a venirse abajo.

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