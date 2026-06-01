El trofeo regresa: la NBA muestra cómo serán las canchas de las Finales en San Antonio y Nueva York

Es oficial: los logotipos de las Finales de la NBA han vuelto a las Finales de la NBA.

Sin más fanfarria que una publicación en redes sociales, la NBA anunció el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien —el que se entrega al ganador de las Finales— será pintada en el centro de la cancha para los partidos en el Frost Bank Center de San Antonio y en el Madison Square Garden de Nueva York en la serie por el título de esta temporada.

También regresa el logotipo en tipografía manuscrita de “The Finals”, que estará a ambos lados de la duela. La serie entre los Spurs y los Knicks comienza el miércoles en San Antonio.

Es la primera vez desde las Finales de 2009 entre los Lakers de Los Ángeles y el Magic de Orlando que la serie por el título contará con el logotipo del trofeo en el centro de la cancha. La marca denominativa y el logotipo de las Finales aparecieron por última vez en la cancha durante las Finales de 2014 entre los Spurs y el Heat de Miami.

La liga empezó a usar la marca denominativa de las Finales en la cancha para la ronda por el título en 1989, pasó a una combinación de marca denominativa y trofeo en 2004, y luego tuvo el destacado logotipo del trofeo en el centro de la cancha de 2005 a 2009.

En los últimos años, los aficionados recurrieron a las redes sociales para quejarse de que a la cancha le faltaba el toque propio de las Finales. La liga encarga canchas alternativas para eventos como los partidos de la Copa NBA, y algunos aficionados se preguntaron en voz alta por la falta de coherencia: canchas especiales para el torneo de mitad de temporada, pero sin marcas especiales para las Finales.

La versión de este año llega con un nuevo giro: el logotipo del trofeo en el centro de la cancha se integrará con la identidad visual del equipo participante.

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