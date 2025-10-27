Brendan Rodgers renuncia como entrenador del Celtic

Brendan Rodgers renunció como entrenador del Celtic el lunes y el exjefe Martin O'Neill y Shaun Maloney fueron puestos a cargo temporalmente.

El segundo período de Rodgers en el Celtic terminó un día después de que perdieron 3-1 contra Hearts. El Celtic es segundo en la Premiership escocesa, pero está ocho puntos detrás de Hearts.

“El Celtic Football Club puede confirmar que el entrenador de fútbol Brendan Rodgers ha presentado hoy su renuncia. Ha sido aceptada por el club y Brendan dejará su cargo con efecto inmediato", publicó el club en un comunicado. "El club aprecia la contribución de Brendan al Celtic durante sus dos períodos muy exitosos en el club”.

"Nos complace que el exentrenador del Celtic Martin O'Neill y el exjugador del Celtic Shaun Maloney hayan aceptado hacerse cargo de los asuntos del primer equipo del Celtic."

Rodgers llegó al Celtic por segunda vez en junio de 2023 para suceder a Ange Postecoglou.

El período anterior del norirlandés, de mayo de 2016 a febrero de 2019, incluyó dos tripletas consecutivas de títulos de liga y copa y la primera temporada invicta en la máxima categoría escocesa desde 1899.

Rodgers continuó la supremacía doméstica del Celtic al ganar títulos de liga en 2024 y 2025, además de levantar la Copa de Escocia y la Copa de la Liga Escocesa.

Pero comenzaron a aparecer grietas esta temporada cuando el Celtic fue eliminado de la Liga de Campeones por el modesto equipo kazajo Kairat Almaty.

“No hay manera de que entres en una carrera y te den las llaves de un Honda Civic y te digan: 'Quiero que lo conduzcas como un Ferrari'. No va a suceder”, criticó Rodgers al equipo tras una decepcionante temporada baja de contrataciones.

El principal accionista Dermot Desmond criticó el lunes a Rodgers en un comunicado.

“En junio, tanto Michael Nicholson (director ejecutivo) como yo le expresamos a Brendan que estábamos interesados en ofrecerle una extensión de contrato, para reafirmar el respaldo total del club y el compromiso a largo plazo con él”, escribió.

“Dijo que necesitaría pensarlo y responder. Sin embargo, en conferencias de prensa posteriores, Brendan insinuó que el club no había hecho ningún compromiso para ofrecerle un contrato. Eso era simplemente falso”.

“Cada jugador firmado y cada jugador vendido durante su mandato se hizo con el pleno conocimiento, aprobación y respaldo de Brendan. Cualquier insinuación en contrario es absolutamente falsa”, continuó y dijo que sus declaraciones públicas sobre las operaciones y traspasos surgieron de la nada.

"En ningún momento antes de esos comentarios había planteado tales preocupaciones conmigo, Michael o cualquier miembro de la junta o del equipo ejecutivo”, indicó. "En realidad, se le dio la última palabra sobre todos los asuntos de fútbol y fue respaldado consistentemente en el proceso de contratación, incluyendo una inversión récord en jugadores que él personalmente identificó y aprobó."