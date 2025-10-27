Zion Williamson se pierde su primer juego de la temporada con Pelicans por contusión ósea en el pie

Zion Williamson no jugará el lunes por la noche con los Pelicans de Nueva Orleans debido a una contusión ósea en el pie izquierdo.

Es el primer partido que se pierde en la temporada el frecuentemente lesionado Williamson, quien ha tenido un comienzo fuerte. Anotó 27 puntos en cada uno de los dos primeros juegos de los Pelicans y promedió 9,5 rebotes.

Williamson llegó a esta temporada habiendo perdido más juegos (268) de los que ha jugado (214) desde que fue la primera selección en el draft de 2019.

Tanto los Celtics como los Pelicans no habían ganado en el inicio de la temporada de la NBA.