La costosa defensiva de los Steelers sigue sin rendir como se esperaba

La crítica pública (y muy calculada) de Mike Tomlin al gerente general de los Browns de Cleveland, Andrew Berry, después de que envió a Joe Flacco a Cincinnati a principios de este mes fue algo inusual para un entrenador que típicamente se muestra evasivo cuando se le pregunta sobre cosas que suceden fuera de Pittsburgh.

En el momento, proporcionó un poco de teatro viral. En retrospectiva, tal vez también fue la manera de Tomlin de insinuar una preocupación subyacente de que su bien remunerada defensiva podría no estar a la altura ante quarterbacks que no juegan con los Browns.

En una noche donde tanta atención se centró en Aaron Rodgers enfrentando a su antiguo equipo por primera vez, la conclusión de la derrota de Pittsburgh 35-25 a manos de Green Bay no es que Rodgers "perdió". Si acaso, el mariscal de campo de 41 años ha demostrado a lo largo de siete juegos que sigue siendo una inversión valiosa.

Mucho más preocupante para los Steelers (4-3), es que el alto costo de su defensiva estelar no ha rendido frutos. Nueve días después de que Flacco desmantelara la defensiva en la sorpresiva derrota ante los Bengals, Jordan Love de Green Bay se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL en completar 20 pases consecutivos lanzando al menos 350 yardas sin una captura y ninguna pérdida de balón.

El vestuario se mantuvo en silencio tras la derrota. T.J. Watt, Jalen Ramsey, Cam Heyward y compañía ofrecieron respuestas cortantes sobre por qué la unidad parece perdida después de que Tomlin dijo en el verano podría estar entre las mejores dentro una franquicia que durante mucho tiempo ha sido definida por su defensiva.

"En este momento no hay mucha lucha en nosotros", dijo Heyward.

No, no la hay.

Pittsburgh pudo cubrir sus problemas defensivos para iniciar con marca de 4-1 con pérdidas de balón, cinco en la victoria sobre Nueva Inglaterra que ayudó a enmascarar una enorme discrepancia de yardas entre los perdedores (369) y los ganadores (203).

Esas recuperaciones ya no están ahí. La defensa de Pittsburgh ha pasado tres juegos consecutivos sin poner sus manos sobre el balón, la primera vez que eso sucede desde 2022, cuando se perdieron los playoffs.

La realidad es que Pittsburgh ha desperdiciado múltiples oportunidades para tomar el control firme de la División Noerte de la AFC, que está rindiendo por debajo de lo esperado, y el problema no ha sido Rodgers y la ofensiva, sino la unidad que se suponía iba a ser el ancla de este equipo.

Los Steelers llegan a noviembre entre los cinco últimos de la NFL en yardas permitidas. La franquicia no ha tenido una temporada así desde 1988 y ha estado en la mitad inferior de la liga solo tres veces en los primeros 18 años de Tomlin.

En tres de esas temporadas —2014, 2015 y 2021— Pittsburgh logró llegar a los playoffs de todos modos, gracias a la brillantez de Ben Roethlisberger. Eso podría ser una propuesta más arriesgada esta vez si la defensa no puede resolver las cosas rápidamente.

"Es una temporada larga", dijo el linebacker interno Patrick Queen. "Vamos a seguir construyendo, seguir acumulando, aprender de esto y mejorar".

Lo que funciona

El grupo de hombres de gran envergadura con el liniero suplente Spencer Anderson como un bloqueador extra junto al enorme ala cerrada Darnell Washington.

Los Steelers están promediando 4,95 yardas por acarreo desde que la alineación se convirtió en una parte regular de la ofensiva. No está claro cómo podría verse eso en el futuro si el guardia Isaac Seumalo queda fuera a largo plazo con una lesión en el pectoral, lo que obligaría a Anderson a reemplazarlo a tiempo completo.

Necesita ayuda

Más bien es "¿quién necesita ayuda?" Heyward tuvo siete derribos en su partido número 218, solo dos detrás del centro del Salón de la Fama Mike Webster para la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia. Heyward, de 36 años, registró siete tacleadas contra Green Bay. Ningún otro liniero defensivo de Pittsburgh tuvo más de dos.

