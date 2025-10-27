Mookie Betts galardonado con el Premio Roberto Clemente por su labor humanitaria

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, fue galardonado con el Premio Roberto Clemente por su trabajo humanitario.

Recibirá el premio antes del juego tres de la Serie Mundial el lunes en el Dodger Stadium.

Betts fue el nominado de los Dodgers para el premio que honra a un jugador de las Grandes Ligas que representa el deporte a través de su carácter, participación en la comunidad, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

El exMVP de la Liga Americana y ocho veces elegido al Juego de Estrellas inició la Fundación 5050 en 2021 para ayudar a los jóvenes desfavorecidos con su salud mental y emocional, nutrición, alfabetización financiera y condición física.

Betts donó más de 30.000 dólares en ropa de Nike a las víctimas de los mortales incendios forestales de Los Ángeles en enero. Él y su fundación ayudaron a una familia cuya casa en Altadena fue destruida en el Incendio Eaton con asistencia financiera y recursos para la recuperación.

Fundó un programa de baloncesto AAU y un torneo de béisbol epónimo en su ciudad natal de Nashville, Tennessee.

Betts también contribuyó con 160.000 a iniciativas contra el hambre y la falta de vivienda. Sus esfuerzos incluyen la fundación de programas deportivos y el apoyo a pacientes pediátricos en el Hospital Infantil UCLA.

Su compañero de equipo, Clayton Kershaw, fue honrado en 2012. Su excompañero, Justin Turner, lo ganó en 2022, su última temporada en Los Ángeles.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes