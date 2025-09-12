Boxeadora italiana Angela Carini denuncia ciberacoso tras combate olímpico contra Imane Khelif

La boxeadora italiana Angela Carini arremetió contre el ciberacoso que ha recibido desde su pelea en los Juegos Olímpicos contra Imane Khelif el año pasado, la cual, según ella, "destruyó su carrera".

Carini abandonó llorando su combate inicial contra la argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París después de apenas 46 segundos, explicando posteriormente que tomó la decisión extremadamente inusual debido al dolor de los primeros golpes de su oponente.

El viernes, Carini publicó un video en Instagram con capturas de pantalla de mensajes que ha recibido en las redes sociales —algunos rogándole que no vuelva a ir a los Juegos Olímpicos, otros llamándola "una cobarde" y "la vergüenza del equipo de Italia"— y una voz en off de la boxeadora 26 años explicando cómo se sentía.

"¿Alguna vez te has preguntado lo difícil que fue para mí enfrentar estas palabras? ¿Lo que tuve que soportar día tras día? ¿Lo que tuve que enfrentar en mi silencio, mientras preservaba mi salud de una red social estúpida, de personas que hablan y dicen palabras sin pensarlo dos veces?" dijo Carini.

“Porque para ellos es solo una frase, es solo una palabra, es solo diversión, es solo querer seguir a la multitud”, dijo.

Khelif acabó colgándose el oro olímpico en medio de un escrutinio internacional sobre ella y la taiwanesa Lin Yu-ting, otra ganadora de medalla de oro. La Asociación Internacional de Boxeo, el organismo rector anterior del boxeo olímpico que es controlada por Rusia, descalificó a ambas peleadores de sus campeonatos mundiales de 2023 después de afirmar que no pasaron pruebas de elegibilidad no especificadas.

Pero la IBA fue desterrada en medio de polémicas. El COI organizó los dos últimos torneos olímpicos de boxeo en su lugar y aplicó las reglas de elegibilidad de sexo utilizadas en los Juegos Olímpicos anteriores. Bajo esos estándares, Khelif y Lin eran elegibles para competir.

Herida

Las acciones de Carini alimentaron un debate sobre si Khelif debería haber sido permitida para competir, con el (entonces ex) presidente de Estados Unidos Donald Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni pronunciándose al respecto.

"Para muchos es fácil olvidar el pasado, pero para mí no lo fue", continuó Carini. “Ese pasado que marcó mi vida. Ese pasado que dejó heridas dentro de mí que trato de sanar día tras día, pero como una herida infectada, sangra y duele”.

“Ese pasado que cambió y destruyó mi carrera, construida año tras año con sacrificios, dedicación, tenacidad y mucha pasión... Esa carrera que es subestimada y menospreciada por aquellos que prefirieron reírse por unos momentos, prefirieron lanzar la piedra”, agregó.

Carini ganó medallas de plata tanto en el campeonato mundial como el europeo en 2019. Perdió su pelea inicial en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después de París, Carini dijo que se encerró "en silencio" con su familia y “trató de reconstruirse en pequeños pedazos”.

Carini regresó al ring en diciembre, obteniendo su octavo título italiano y un oro en la Copa Mundial de Boxeo en Polonia.

"Dejando de lado toda la decepción, volví a ese ring, reafirmándome como campeona italiana y trayendo a casa medallas de importantes torneos internacionales", dijo Carini. “Volver a ese ring fue un desafío difícil”.

“Estas palabras mías no cambiarán el mundo, no haré que la gente sea más amable. Pero al menos invito a todos a reflexionar... Una palabra, un gesto, una orden pueden herir y destruir a una persona”, remarcó.

