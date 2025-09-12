Judge alcanza a DiMaggio en la lista de jonroneros de Yankees, que doblegan 9-3 a Tigres

Aaron Judge conectó dos bambinazos para alcanzar al miembro del Salón de la Fama Joe DiMaggio en el cuarto lugar en la historia de jonroneros de los Yankees de Nueva York, quienes doblegaron el jueves 9-3 a los Tigres de Detroit.

Los Yankees evitaron una barrida de tres juegos, bajo la mirada del presidente Donald Trump, quien asistió al juego y lo observó desde una suite por el lado de la antesala, en el 24º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Judge conectó un jonrón contra Tyler Holton (5-5) en la primera entrada y empató a DiMaggio al disparar el 361º vuelacercas en su carrera.

El batazo de 434 pies envió la pelota al fondo del bullpen de Detroit contra Sawyer Gipson-Long en la tercera entrada.

Judge, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, logró su sexto juego de múltiples vuelacercas esta temporada y alcanzó a DiMaggio dos noches después de superar al receptor Yogi Berra, otro miembro del Salón de la Fama, en el quinto lugar en la lista de la franquicia.

Luego de sumar tres imparables en la noche, Judge la terminó con un promedio de .322, el mejor de las Grandes Ligas, tres puntos por delante del campocorto novato de los Atléticos, Jacob Wilson.

Giancarlo Stanton siguió al segundo jonrón solitario de Judge con su 449º bambinazo, con lo cual alcanzó a los miembros del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Jr. y Jeff Bagwell en el 41er puesto de la lista de carreras.

Incluyendo la postemporada, fue la 56ª vez que Judge y Stanton conectaron jonrones en el mismo juego y la quinta ocasión en esta temporada.

Ben Rice conectó un doble impulsor, mientras que el panameño José Caballero, Austin Slater, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. obtuvieron sencillos que impulsaron carreras por los Yankees, que se colocaron medio juego por delante de Boston en la pugna por el primer comodín de la Liga Americana, de cara a una serie crucial de tres juegos en Fenway Park este fin de semana.

El novato de Nueva York Cam Schlittler (3-3) se recuperó de su peor apertura y permitió una carrera y tres hits en seis entradas. Ryan Yarbrough lanzó tres innings para su cuarto salvamento en las Grandes Ligas y el primero esta temporada.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-1 con una remolcada. El dominicano Wenceel Pérez de 3-1 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 1-1. El boricua Javier Báez de 4-1 con una anotada.

Por los Yankees, el panameño Caballero de 3-2 con una anotada y una producida.