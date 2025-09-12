Guardiola listo para 'adaptarse' a las fortalezas de Donnarumma tras salida de Ederson del Man City

El técnico Pep Guardiola está dispuesto a adaptar el enfoque del Manchester City tras la incorporación del arquero Gianluigi Donnarumma y no espera que el italiano ofrezca las mismas habilidades con el balón que el ya ausente Ederson.

Ederson, quien terminó su exitosa etapa de ocho años en el City al unirse al Fenerbahce de Turquía la semana pasada, revolucionó la posición de arquero en el fútbol inglés con su distribución y habilidades técnicas.

Eso lo convirtió en una pieza perfecta para el estilo de juego de Guardiola, pero lo mismo no se puede decir de Donnarumma, un brillante atajador cuya fortaleza no es pasar el balón desde el fondo.

Donnarumma podría debutar debutar con el City en el clásico de Manchester contra el United en la Liga Premier el domingo tras su transferencia procedente del Paris Saint-Germain, aunque Guardiola no confirmó si el internacional italiano será titular.

“Siempre trato de adaptarme a la calidad de los jugadores. No le exigiré a Gigi que haga algo que le resulte incómodo”, dijo Guardiola.

“Estamos hablando del mejor jugador que he visto en la distribución, corta o larga, con Ederson. No trajimos a Gigi para que hiciera lo que Ederson ha hecho. Gigi tiene otra calidad”, añadió.

Guardiola dijo que no estaba tratando de "menospreciar" a Donnarumma al señalar las cualidades de Ederson y habló con entusiasmo sobre las virtudes de su nuevo fichaje.

"Es muy alto. Es enorme," dijo Guardiola con una sonrisa, añadiendo: “Es una gran presencia en los grandes escenarios”.

“Lo que ha hecho en la Liga de Campeones la temporada pasada en Villa Park, Anfield, muchos partidos, demuestra lo bueno que es”, destacó.

Guardiola dijo que conoció a Donnarumma por primera vez el miércoles, pero no lo vio entrenar el jueves.

“Veremos”, indicó Guardiola cuando se le preguntó si Donnarumma reemplazará a James Trafford, el titular del City en los primeros tres partidos del City en la Premier: una victoria en Wolverhampton antes de dos derrotas consecutivas ante Tottenham y Brighton.

