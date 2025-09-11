NFL promedia 22,3 millones de espectadores por partido en semana inaugural, un récord

La NFL promedió 22,3 millones de espectadores por partido durante la fecha inaugural de la campaña, convirtiéndola en la Semana 1 más vista que se haya registrado por segundo año consecutivo.

El promedio por encuentro en plataformas de televisión y digitales marcó un aumento del 5% respecto al de 21 millones observado en la Semana 1 de la campaña pasada, según la liga y Nielsen.

Parte del aumento se puede atribuir a un cambio en la forma en que se cuentan los espectadores. Nielsen comenzó a usar su metodología Big Data + Panel para todos los eventos a partir de 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada televisiva.

A principios de este año, Nielsen comenzó a medir a los espectadores fuera del hogar para todos los estados excepto Hawái y Alaska, además de incluir datos de televisores inteligentes junto con decodificadores de cable y satélite.

Anteriormente, Nielsen solo medía los 44 principales mercados de medios, que cubrían el 65% del país.

Ésta fue la tercera temporada consecutiva en la que al menos cuatro de los 16 partidos promediaron al menos 20 millones de televidentes.

NBC tuvo los dos partidos más vistos.

Filadelfia, monarca vigente del Super Bowl, logró una victoria de 24-20 sobre Dallas en el partido inaugural el jueves pasado. Ese encuentro promedió 28,3 millones en televisión y digital, convirtiéndose en el segundo partido de inicio de la NFL más visto que se haya registrado.

El partido estaba promediando 31,6 millones y habría superado el récord del año pasado de 29,2 millones establecido en un duelo Baltimore-Kansas City antes de que una interrpción por una tormenta eléctrica en el tercer cuarto detuviera la acción por más de una hora.

La victoria de Buffalo por 41-40 sobre Baltimore promedió 24,7 millones, siendo el partido de apertura de domingo por la noche más visto desde 2022.

El promedio de 26,5 millones de NBC y Peacock para los dos partidos es su segundo más alto de la semana inaugural. La programación de 2015 de Steelers-Patriots y Cowboys-Giants promedió 27,2 millones.

El partido de la tarde entre Detroit y Green Bay promedió 24 millones en CBS. Fue el partido de la Semana 1 más visto de la cadena desde que readquirió los derechos de la NFL en 1998.

Los Packers lograron una victoria de 27-13 sobre los Lions en el debut de Micah Parsons con Green Bay.

CBS promedió 20,4 millones para su paquete de doble cartelera de seis partidos. La ventana temprana de cuatro partidos, encabezada por la victoria de Pittsburgh por 34-32 sobre los Jets de Nueva York, promedió 17,1 millones.

La victoria de Minnesota por 27-24 sobre Chicago el lunes por la noche promedió 22,1 millones en ESPN, ABC y ESPN2. Fue el segundo partido de lunes más visto desde que ESPN se convirtió en el principal transmisor en 2006, y marcó un aumento del 8% respecto al año pasado.

Encabezaso por la victoria de Washington por 21-6 sobre los Giants de Nueva York, el paquete de seis partidos de Fox del domingo temprano promedió 17,9 millones.

El partido del viernes en Brasil entre los Chargers de Los Angeles y los Chiefs de Kansas City en YouTube TV y plataformas digitales de la NFL promedió 17,3 millones a nivel mundial. El promedio en Estados Unidos para la victoria de los Chargers por 27-21 fue de 16,2 millones, lo que incluyó transmisiones por aire en Los Ángeles y Kansas City.

___