Eventos cancelados y atletas que no cobran: ¿Está en crisis el atletismo rumbo a LA?

Fue una pequeña noticia que trascendió durante una semana deportiva ocupada en junio. La cancelación de una competencia de atletismo muy promocionada en Los Ángeles, encabezada por el legendario Michael Johnson, había sido cancelada.

Marcó el segundo gran evento en ser retirado del calendario de 2025 en una ciudad que alguna vez fue conocida por su fusión de atletismo y fama, y la noticia llegó apenas tres años antes de que la misma albergue sus primeros Juegos Olímpicos de Verano desde 1984.

El período previo a los Juegos de Los Ángeles se suponía que sería un momento para devolver el deporte a los días de gloria que alcanzaron su punto máximo en ese 1984, cuando Carl Lewis, Edwin Moses y el resto de las estrellas del atletismo corrían y saltaban en el Coliseo durante el día, y luego desfilaban por las alfombras rojas y se sentaban con Johnny Carson por la noche.

Pero de alguna manera, el deporte se siente más dividido y menos organizado que nunca, obstaculizado por el aparente colapso del circuito de atletismo promocionado por Johnson, un contrato de derechos mediáticos en Estados Unidos que hace que el deporte sea más difícil de encontrar y que estrellas de primer nivel como Noah Lyles, Sha’Carri Richardson, Sydney McLaughlin-Levrone y un ciclo siempre cambiante de velocistas jamaicanos que no se enfrentan entre sí lo suficiente.

Llegó a un punto crítico cuando se anunciaron las cancelaciones de dos competencias programadas para el Estadio Drake de UCLA: un evento del Gran Premio de Estados Unidos y la liga Grand Slam Track de Johnson, en el transcurso de unas pocas semanas.

"Es una de las situaciones extrañas para un deporte que tiene una historia y un legado tan increíbles, un núcleo increíble de atletas", dijo Casey Wasserman, el presidente del comité organizador de Los Ángeles 2028. "Es algo extraño que no haya una gran competencia de atletismo aquí".

El impulso de París no duró un año

El entusiasmo era palpable cuando el atletismo cerró los Juegos Olímpicos de París.

Hubo drama durante cada uno de los 10 días de acción, enmarcados por la victoria de Lyles con un margen de 0.005 segundo en los 100 metros masculinos y la estrella de la distancia Sifan Hassan abriéndose camino hacia la victoria en el maratón femenino para atrapar su tercera medalla de los Juegos.

"Este es nuestro momento", declaró entonces el presidente de World Athletics, Sebastian Coe. "No podemos permitir que esto se deslice suavemente hacia algo que no sea un 2028 realmente exitoso".

Lo que sucedió en los 12 meses siguientes fue cualquier cosa.

La mayor parte de la atención giró en torno a Grand Slam Track, la empresa emergente multimillonaria creada por Johnson, quien, como muchos en la jerarquía del deporte, estaba cansado de ver a los atletas desaparecer de la escena una vez que la antorcha olímpica se apagaba.

Ofreció grandes sumas de dinero y prometió carreras cara a cara. McLaughlin-Levrone y la medallista de oro olímpica Gabby Thomas se unieron. Lyles y Richardson no lo hicieron.

Esa liga prometió cuatro competencias, pero los problemas comenzaron después de un estreno en Jamaica que no logró impresionar a los posibles inversores. Unas semanas antes de que se programara la competencia final en Los Ángeles, llegó la noticia de que prácticamente ninguno de los corredores que se inscribieron recibió su pago.

"Comprensiblemente, esto ha llevado a la frustración, decepción e inconvenientes para nuestros atletas", escribió Johnson en la página de Instagram de la liga el mes pasado, respondiendo a informes de que los 30 millones de dólares en capital inicial que promocionó resultaron ser más como 13 millones. "Sé que esto daña la confianza".

Moses, el legendario vallista que pasó su carrera abogando por que las estrellas del atletismo recibieran recompensa, dijo que escuchó quejas de todos los rincones.

"Simplemente sacude los pilares del atletismo, cuando un atleta no puede recibir su pago y ya ha competido", dijo.

En medio de todo esto, la venerable Liga Diamante mantuvo el rumbo, ofreciendo 16 competencias, principalmente en Europa, pero con algunas repartidas en Asia y una en Estados Unidos. Apenas una de esas 16 justas logró convocar a los los tres nombres más grandes de la velocidad, ya sea en la competencia masculina o femenina, para competir en los 100 metros.

"Hay muchos factores diferentes", dijo McLaughlin-Levrone. "Tener carreras emocionantes es parte de ello, pero si nadie puede ver esas carreras, eso realmente no ayuda a nadie".

Eso es una referencia a la asociación a largo plazo de la Liga de Diamante con Peacock, el brazo de transmisión de NBC, que no se renovó después de 2024. En su lugar, los derechos en Estados Unidos fueron para FloTrack, el sitio web específico de atletismo que cobra entre un 5% y más del 100% más que Peacock, dependiendo de la suscripción.

Los atletas estaban entre los muchos que se rascaban la cabeza sobre ese acuerdo.

"Esto podría ser la peor noticia que he escuchado de la Liga Diamante desde... siempre", publicó Thomas en las redes sociales.

"Creo que eso es horrible para el deporte", dijo Moses.

Una potencial rivalidad NFL-sprint se queda en los bloques

En lo que podría ser el signo más revelador de dónde se encuentra el deporte, al menos en Estados Unidos, fue el último en una larga historia de desafíos de la NFL: todos esos receptores que juran que podrían vencer a los velocistas más rápidos del mundo.

Lyles y Tyreek Hill, el receptor de los Dolphins de Miami, intercambiaron insultos y desafíos sobre quién podría vencer a quién. Hablaron sobre organizar una exhibición, el tipo de evento que, si se organizara y promocionara adecuadamente, podría haber sido el tipo de evento único que los servicios de streaming buscan en su búsqueda de contenido deportivo atractivo.

Pero eso se desvaneció, ya que una lesión de Lyles y la llegada de los minicampamentos y campamentos de entrenamiento de la NFL se acercaban.

"El receptor promedio tendría dificultades para vencer a las velocistas femeninas de élite en un 100 o un 200", dijo Moses.

El mundial pone al deporte en escena nuevamente

La siguiente oportunidad para que el deporte brille comienza el sábado con el campeonato mundial, cuando el atletismo regrese a Tokio, el sitio del encuentro olímpico de 2021 que se llevó a cabo frente a gradas mayormente vacías debido a la pandemia de COVID.

El Mundial ofrecerán historias de segundas oportunidades: para la ciudad misma, para Lyles, quien terminó tercero allí mientras luchaba contra la depresión, y para Richardson, quien se perdió esos Juegos debido al ahora inmortalizado positivo por dopaje de marihuana.

En un año, World Athletics intentará mantener el atletismo en el mapa al iniciar un nuevo evento: el Ultimate, una competencia de tres días en Budapest que invitará solo a los mejores a competir en un formato solo de finales por premios de 150.000 dólares para el primer lugar.

Para entonces, se sabrá más sobre muchas cosas: si la liga de Johnson se concretará; si una serie solo para mujeres llamada Athlos, que es encabezada por el fundador de Reddit, Alexis Ohanian, podría servir como un sustituto adecuado; quiénes podrían ser las próximas estrellas para Los Ángeles; y si el atletismo, que seguramente será un gran atractivo en Los Ángeles sin importar qué, será algo más que un pensamiento pasajero una vez que esos Juegos Olímpicos terminen.

"Aún tienes algunos de los atletas más extraordinarios y talentosos y un equipo de atletismo que es uno para la historia", dijo recientemente Coe sobre los estadounidenses. "No pueden caminar por Zúrich sin ser bombardeados fuera de los hoteles y en la calle, y todavía caminan en relativo anonimato en sus propias ciudades. Esa siempre ha sido la desconexión".

