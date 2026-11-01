Boca vence 1-0 a River en un friccionado clásico y roza el título anual en Argentina

En un clásico argentino friccionado y con dos expulsados visitantes, Boca Juniors doblegó el domingo 1-0 a River Plate y quedó a una victoria de coronarse como el mejor equipo de la tabla anual.

Lautaro Di Lollo marcó el único gol de la tarde en el estadio la Bombonera a los 26 minutos. River acabó con 10 expulsiones por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel a los 9 y 78 minutos, respectivamente.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena suma 60 puntos en la tabla anual a falta de una fecha, clasificación que otorga un título oficial. En cambio, River se estancó con 23 en el cuarto puesto del en el Grupo B del torneo Clausura, con los ocho accediendo a los octavos de final.

“Uno sueña siempre con esto. Podríamos haber hecho algún que otro gol más", dijo Leandro Paredes, el capitán y mediocampista xeneize. “Lo más importante era ganar”.

Aparte de los cruces que definirán al campeón del torneo Clausura, Boca también es finalista de la Copa Sudamericana y semifinalista de la Copa Argentina.

“Es un clásico. Fue siempre así. Será siempre así. Estamos a un paso”, agregó. “Todavía no hemos conseguido nada”, indicó Paredes.

La historia del clásico más trascedental del fútbol argentino quedó con 78 victorias de Boca, 69 de River y 63 empates.

Fue el tercer triunfo consecutivo de Boca ante su acérrimo rival.

El árbitro Nicolás Ramírez fue protagonista del clásico con las dos rojas y su manejo del partido, lo que propició los reproches de River.

La antesala del clásico había estado marcada por los cuestionamientos de River a los arbitrajes en medio del enfrentamiento a cielo abierto que mantiene su directiva con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual designa a los jueces.

En el partido, Boca logró establecer diferencias desde el comienzo. Ramírez revisó una infracción cometida por Martínez Quarta a Miguel Merentiel. Vio la acción en el monitor VAR y le mostró la roja al defensor millonario.

Ponzio hizo entrar al también defensor Lautaro Rivero en lugar del delantero Lucas Beltrán.

En ventaja numérica y empujado por su público, Boca tuvo el control y llegó al gol. Sebastián Villa lanzó un córner que Di Lollo cabeceó ante la marca de Rivero.

El resto del primer tiempo también fue de dominio local, con Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Paredes marcando la pauta en el mediocampo.

“Pudimos hacer poco de lo que vinimos a buscar. El quedarse con un hombre menos marca la tendencia del partido”, dijo el técnico riverplatense Leonardo Ponzio. "Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiriere, es a decisión del árbitro”.

“La gran realidad es que no quiero que me den pero tampoco que me quiten”, añadió.

En el complemento, los visitantes tuvieron más la pelota, pero sin poder generar situaciones claras de gol.

El choque se hizo más lento y más friccionado. Montiel también vio la roja por juego brusco en una acción con plancha frente a Lautaro Blanco.

El sábado, Estudiantes de La Plata, finalista de la Copa Libertadores, empató 3-3 con Instituto.

Otros resultados: Huracán 0, Tigre 2; Estudiantes (Río Cuarto) 1, Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2; Sarmiento 1, Rosario Central 2 ; Racing 2, Aldosivi 1 (viernes); Deportivo Riestra 0, Talleres 3; Vélez Sarsfield 2, San Lorenzo 2 (sábado).

Posiciones: Grupo A: Instituto 33 puntos; Boca 30; Vélez 28; Defensa 27; Lanús 24; Newell’s 21; Gimnasia (M) 20; Independiente, San Lorenzo 19; Unión 17; Estudiantes 15; Platense 14; Talleres, Riestra 12; Central Córdoba 10.

Grupo B: Rosario Central 31 puntos; Argentinos, Gimnasia (LP) 28; River 23; Belgrano, Barracas 22; Sarmiento 21; Huracán, Ind. Rivadavia 19; Atl. Tucumán 17; Tigre 16; Racing 15; Banfield 14; Aldosivi 11; Estudiantes (RC) 9.

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