Xhaka vuelve como capitán de Suiza y Embolo puede jugar tras casos de documentos falsos de COVID-19

Granit Xhaka fue restituido el martes como capitán de Suiza tras perderse cuatro partidos de la selección nacional porque admitió haber usado certificados de vacunación falsos durante la pandemia de COVID-19.

Breel Embolo, el delantero del Atlanta United de la MLS que en septiembre quedó aún más implicado en un caso similar, también podrá ser convocado para dos partidos de la Liga de Naciones el próximo mes, informó la federación suiza de fútbol en un comunicado.

“Me complace poder volver a hacer mis convocatorias sin restricciones para los partidos de noviembre”, dijo el seleccionador suizo Murat Yakin.

La federación indicó que Yakin, su cuerpo técnico y los jugadores coincidieron de manera unánime en que Xhaka continuara como capitán.

Xhaka reveló este mes que fue puesto a prueba durante dos años por obtener un documento de vacunación falso en 2022. Pagó las costas judiciales con una multa suspendida de 150.000 francos suizos (180.000 dólares).

El capitán del Sunderland inglés puede ampliar su récord con la selección nacional de 152 partidos internacionales cuando Suiza visite a Eslovenia el 13 de noviembre y reciba a Escocia tres días después.

Suiza, que sucumbió ante Argentina en los cuartos de final del Mundial, lidera su grupo de la segunda división en la Liga de Naciones, con cinco puntos de ventaja sobre Eslovenia, y busca el ascenso de regreso a la máxima división.

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