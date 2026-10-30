Argentina muda localía a la Bombonera para amistoso contra Uruguay

Argentina anunció el viernes que recibirá a Uruguay en el estadio La Bombonera el 13 de noviembre para el primer amistoso tras el retiro formal de su capitán Lionel Messi.

Si bien no es la primera vez que la Albiceleste juega en el campo de Boca Juniors, lo habitual es que dispute los amistosos y partidos oficiales en el estadio Monumental de River Plate, que duplica en capacidad la cancha de su clásico rival.

El equipo de Lionel Scaloni incluso jugó en el Monumental un amistoso ante Benín el 6 de octubre en la última función de Messi con la casaca de su país tras 21 años de carrera internacional.

Pero el anuncio oficial del cambio de sede ocurrió un día después de un nuevo contrapunto entre la directiva del conjunto “millonario” y la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

River se opuso abiertamente al nuevo formato de liga para 2027 que aprobó el jueves por mayoría el comité ejecutivo de la AFA. También apuntó contra el presidente de la entidad, Claudio Tapia, por una supuesta falta de transparencia en el arbitraje.

Cuatro días después de recibir a la “Celeste” de Diego Forlán, Argentina se medirá ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, confirmó la AFA también este viernes.

La continuidad de Scaloni

Se espera que en el marco de la doble fecha FIFA de noviembre, la AFA confirme la renovación del contrato de Scaloni que vence en diciembre.

El estratega, mentor del ciclo más exitoso en la historia de Argentina con la conquista de una Copa Mundial (2022) y dos Copas América (2021 y 2024), ha dado señales de que desea continuar en el cargo a pesar que tras la derrota ante España en la final del último Mundial en julio había sugerido que su ciclo estaba terminado.

La AFA pretende que siga en el cargo hasta el Mundial de 2030.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP