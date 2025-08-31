Carroll y Rodríguez lideran a Diamondbacks en victoria 6-1 sobre Dodgers

Corbin Carroll conectó un jonrón para romper un empate sin anotaciones en la séptima entrada y el venezolano Eduardo Rodríguez lanzó para llevar a los Diamondbacks de Arizona a una victoria el sábado por la noche de 6-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Arizona ha ganado cuatro juegos consecutivos, todos como visitante contra los Brewers y los Dodgers, un par de líderes de división de la Liga Nacional.

Rodríguez (6-8) permitió cuatro hits en seis entradas sin permitir carreras. Caminó a cuatro y ponchó a cuatro.

El venezolano Ildemaro Vargas añadió un jonrón de tres carreras contra Kirby Yates en la novena.

El derecho de los Dodgers, Tyler Glasnow (1-3), llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada antes de ser castigado con tres carreras en la séptima.

Los Dodgers solo han logrado una carrera en los primeros dos juegos de la serie. Rompieron una racha de 15 entradas sin anotar en la séptima con un sencillo impulsor de Mookie Betts contra Andrew Saalfrank, quien retiró a Will Smith con corredores en las esquinas para mantener una ventaja de 3-uno.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 3-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con una anotada. El venezolano Gabriel Moreno de 3-0 con una producida.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pages de 4-1. El boricua Enrique Hernández de 4-1. El venezolano Miguel Rojas de 4-1.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.