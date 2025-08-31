Jonrón de 2 carreras de Bobby Witt Jr. en la 8va da triunfo a Reales por 3-1 sobre Tigres

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para llevar el sábado a los Reales de Kansas City a una victoria de 3-1 sobre los Tigres de Detroit.

Después de que el emergente Tyler Tolbert negoció una base por bolas en siete lanzamientos de Tyler Holton (5-4), Witt logró su vigésimo jonrón, un batazo de 427 pies por todo el jardín central.

Witt, quien había conectado un sencillo anteriormente, extendió su racha pegando de hit a 18 juegos.

Lucas Erceg (6-3) ponchó a uno en una octava entrada perfecta antes de que el dominicano Carlos Estévez se sobrepusiera a un doble de Riley Greene con un out para lograr su 36º salvamento.

Los Tigres se adelantaron 1-0 en la tercera entrada con un sencillo del venezolano Gleyber Torres con dos outs. Detroit tiene un récord de 55-17 cuando anota primero.

El venezolano Maikel García empató el juego en la cuarta entrada con su 15º jonrón.

En su debut con los Reales, Stephen Kolek lanzó seis entradas, permitió una carrera y cuatro hits, y ponchó a tres.

Con la derrota de Seattle por 4-3 ante Cleveland, Kansas City se acercó a dos juegos de los Marineros en la disputa por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

El abridor de los Tigres, Jack Flaherty, permitió una carrera y cuatro hits con dos bases por bolas y cuatro ponches en cinco episodios y dos tercios.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 4-1 con una remolcada. El dominicano Wenceel Pérez de 4-1. El cubano Andy Ibáñez de 2-0.

Por los Reales, los dominicanos García de 4-1 con una anotada y una empujada, Salvador Pérez de 3-0.