Rangers logran 17 hits y aplastan 9-3 a Atléticos para hilar 4 victorias

Josh Jung sumó tres hits, incluyendo un par de dobles productores, y Merrill Kelly lanzó hasta la séptima entrada por los ascendentes Rangers de Texas, quienes derrotaron el sábado 9-3 a los Atléticos y enhebraron su cuarta victoria.

Wyatt Langford y Dylan Moore conectaron jonrones por los Rangers (70-67), quienes han ganado siete de ocho para acercarse a dos juegos y medio de Seattle en la lucha por el último comodín de la Liga Americana.

Kyle Higashioka aportó dos sencillos impulsores y el novato Michael Helmen disparó un doble de dos carreras temprano en el juego. El cubano Adolis García también tuvo tres de los 17 imparables que conectó Texas.

Cada bateador de los Rangers consiguió al menos un imparable.

Kelly (11-7) permitió tres carreras y seis hits en una labor de 79 lanzamientos a lo largo de seis entradas y un tercio. Con una ventaja de 4-0, concedió jonrones solitarios a Lawrence Butler y Brent Rooker en la tercera.

Rooker terminó con tres hits, pero Texas ganó su quinto duelo consecutivo contra los Atléticos y aventaja la serie de la temporada por 7-5.

El abridor de los Atléticos, Mason Barnett (0-1), fue castigado con cinco carreras y ocho hits en poco más de cuatro entradas al debutaren las Grandes Ligas. Fue retirado después de que Langford conectó un jonrón al inicio de la quinta para poner el duelo 5-2.

Por los Rangers, el cubano García de 5-3 con dos anotadas. El mexicano Rowdy Téllez de 3-1. El dominicano Ezequiel Durán de 5-1.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 4-0.