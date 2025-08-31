Eagles buscan repetir título del Este de la Nacional en camino a otro campeonato del Super Bowl

Los Eagles de Filadelfia aspiran a otro campeonato del Super Bowl.

Simplemente no quieren que se llame a esto una repetición, una palabra que de cualquier modo se mencionará mucho en la División Este de la Conferencia Nacional.

Ningún equipo ha cosechado títulos divisionales consecutivos ahí desde que los propios Eagles hilaron su cuarto cetro en 2004.

Los Eagles han eliminado la palabra "repetir" de su vocabulario esta temporada mientras Jalen Hurts, el Jugador Más Valioso del Super Bowl; Saquon Barkley, el corredor de 2.000 yardas, y A.J. Brown, el receptor destacado del equipo, buscan otro "doblete" — campeonatos de división y de la NFL.

"Todo lo demás está en el pasado", dijo el entrenador Nick Sirianni. "Creo que cuando los equipos están tratando tan duro de repetir o de revalidar, hay dos errores que cometen. O están mirando sus logros pasados o están mirando demasiado al futuro sobre cómo hacer eso de nuevo. Y realmente se trata del esfuerzo diario que realizas. Hay una fortaleza mental para poder hacer eso y pasar por eso cada día."

Los Eagles regresan con la mayoría de sus titulares clave a la defensiva y al ataque, muchos en su mejor momento y firmados con contratos a largo plazo. Podrían ser contendientes al campeonato durante años.

Barkley tuvo el mejor año de su carrera en su debut con los Eagles. Corrió para 2.504 yardas en la temporada regular y los playoffs, rompiendo el récord de Terrell Davis de más yardas por tierra combinadas en una campaña.

En la temporada regular, Barkley sumó 2.005 yardas antes de perderse el último partido con la oportunidad de romper la marca de una sola campaña, perteneciente a Eric Dickerson. Los Eagles lo recompensaron con una extensión de contrato de dos años y 36 millones de dólares garantizados.

Barkley espera más en el segundo año.

"Definitivamente ayuda tener otro año en esta organización y en este edificio", dijo. "Estoy familiarizado con todos. Las cosas que incorporé a mi rutina más adelante en la temporada, ya son parte de mi rutina ahora. Es simplemente útil, desde el personal de entrenamiento hasta la nutrición y los entrenadores de fuerza. Todo mejora naturalmente cuando estás aquí más tiempo."

Los Commanders ponen fin a la telenovela

El único tema que realmente importó durante todo el campamento de práctica después de que Washington sorprendió a todos al llegar a la final de la NFC la temporada pasada fue el deseo del receptor Terry McLaurin de un nuevo contrato.

El problema finalmente se resolvió después de la pretemporada.

Pasó de un paro fugaz a la lista de jugadores físicamente incapaces de desempeñarse debido a un tobillo lesionado. Salió ya de la lista, pero no practica aún.

McLaurin y el Novato Ofensivo del Año de la NFL Jayden Daniels formaron una combinación formidable y se esperaba que no hicieran más que mejorar.

Dan Quinn no abonó a polémicas sobre McLaurin.

"Es parte del negocio de la NFL, y no lo juzgo ni me altero demasiado por ello", dijo el entrenador. Los jugadores también evitaron el dramatismo.

Pero no hay duda de que fue un tema, tal vez el primer tropiezo verdadero bajo el actual triunvirato del propietario Josh Harris, el gerente general Adam Peters y Quinn.

Daniels es un astro en ascenso, ampliamente considerado entre los mariscales de campo élite de la liga ya. Peters salió e incorporó algunos veteranos de renombre, incluyendo al tackle izquierdo Laremy Tunsil, al cazamariscales Von Miller y al creador de jugadas Deebo Samuel.

"Sólo por verlos jugar los domingos durante algún tiempo, y ahora verlos de cerca y personalmente hace que puedas ver por qué Von va a ser un miembro del Salón de la Fama", dijo Daniels. "Puedes ver por qué L.T. es uno de los mejores tackles izquierdos de la liga. Puedes ver por qué Deebo fue All-Pro."

Hay preguntas en la defensa, particularmente en la secundaria, por lo que si los Commanders terminan necesitando anotar mucho, un McLaurin feliz ayudará. El dos veces Pro Bowler acordó una extensión de tres años por 96 millones.

Cambios de quarterback en los Giants

Después de compartir el peor récord de la NFL con 3-14 la temporada pasada, los Giants se deshicieron del mariscal de campo Daniel Jones, firmaron a Russell Wilson y Jameis Winston y volvieron a la primera ronda del draft para seleccionar a Jaxson Dart.

Wilson entra como titular mientras Dart se prepara para el futuro, aunque eso podría ser más pronto que tarde, dada la buena impresión que el egresado de Mississippi causó en el campamento de entrenamiento y los encuentros de pretemporada.

"Ha hecho un trabajo tremendo", dijo Wilson. "Trabaja en ello todos los días, y hace las preguntas correctas. Eso es lo que disfruto de él."

El éxito de la ofensiva gira en torno a Wilson, ahora de 36 años, y al joven receptor Malik Nabers, quien realizó 109 recepciones para 1.204 yardas y siete touchdowns como novato.

Defensivamente, los Giants esperan haber fortalecido su presión al pasador al seleccionar al linebacker de Penn State Abdul Carter en el tercer lugar general del draft. Carter se une al tackle nariz Dexter Lawrence y a los cazamariscales Brian Burns y Kayvon Thibodeaux, lo que debería ayudar a una secundaria asediada, que tiene nuevas caras en el esquinero Paulson Adebo y el safety Jevon Holland.

"Estamos trayendo a dos veteranos que saben cómo jugar", dijo el esquinero Dru Phillips. "Podemos poner un esquema diferente y son nuevos aquí, pero llegaron como si lo conocieran. Han jugado antes a un alto nivel, por lo que puedes experimentar con muchas cosas nuevas y puedes tener mucha versatilidad."

Muchas preguntas para los Cowboys

Los Cowboys de Dalls no han terminado últimos en la división desde hace diez años. Después de que capitularon en su disputa contractual con el cazamariscales estrella Micah Parsons al cederlo en canje a Green Bay el jueves, bien podrían dirigirse a ese sótano.

Incluso con Dak Prescott sano nuevamente como mariscal de campo, los Cowboys representan una misión titánica para el entrenador de primer año Brian Schottenheimer sin Parsons, dos veces All-Pro, que apenas está entrando en su mejor momento a los 26 años.

Parsons, nombrado por la AP el Novato Defensivo del Año de la NFL en 2021, se presentó al campamento pero no practicó en absoluto y solicitó públicamente ser canjeado.

El desánimo empeoró progresivamente. Culminó con Parsons acostado en una camilla de entrenamiento en la línea lateral durante el final de la pretemporada.

Dallas tiene preguntas en la posición de corredor y en la línea ofensiva, y parece tener una secundaria endeble hasta que el All-Pro de 2021 Trevon Diggs regrese de una segunda lesión grave en la rodilla, lo que podría suceder pronto.

Para que los Cowboys sean competitivos, Prescott debe mostrar la forma que mostró en 2023, cuando fue segundo en la votación para el Jugador Más Valioso. Lideró entonces la NFL con 36 pases de touchdown antes de que un desgarro en el tendón de la corva terminara su temporada 2024 después de ocho partidos.

Su décima temporada incluye a un nuevo creador de jugadas afuera para complementar a CeeDee Lamb. Se trata de George Pickens, quien fue canjeado a Dallas por Pittsburgh.

"Solo con la experiencia de este juego, teniendo a los compañeros de equipo y a los jugadores que tengo a mi alrededor, entrando en un nuevo año con un nuevo entrenador y con una nueva energía con un equipo tan joven, veo a alguien que se siente joven de nuevo", dijo Prescott, de 32 años.

Orden previsto en que acabarán:

Eagles, Commanders, Giants, Cowboys.

___

Los escritores de deportes de AP Howard Fendrich, Dan Gelston y Stephen Whyno contribuyeron.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.