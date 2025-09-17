Bethpage Black y Oak Hill darán a Nueva York tres majors en los próximos 10 años

Una semana antes de que la Copa Ryder llegue a Nueva York por primera vez en 30 años, la PGA de América anunció tres más de sus campeonatos principales hasta 2035 en el estado.

El Campeonato Femenino de la PGA se jugará en el Black Course de Bethpage Black en 2028, mientras que el Campeonato de la PGA irá al Bethpage Black por segunda vez en 2033.

La PGA de América danunció que el Campeonato de la PGA regresará a Oak Hill, cerca de Rochester, por quinta vez en 2035.

La Copa Ryder, arrancará el 26 de septiembre en Bethpage Black, el robusto campo público en Long Island. Bethpage Black anteriormente fue sede del Abierto de Estados Unidos en 2002 y 2009.

El Campeonato Femenino de la PGA ha sido organizado conjuntamente por la PGA de América y la LPGA desde 2015, cuando el segundo grande más antiguo del golf femenino recibió una mejora significativa. Había reemplazado un evento regular de la LPGA celebrado en el área de Rochester en Locust Grove y Monroe. Pero no había regresado a Nueva York bajo la estructura del torneo desde 2015 en Westchester.

“Llevar el Campeonato Femenino de la PGA a Bethpage Black es un hito significativo y refleja nuestro compromiso de organizar este evento en campos de primer nivel en mercados importantes”, dijo Don Rea Jr., quien está cumpliendo un mandato de dos años como presidente de la PGA de América.

Desde la colaboración de la PGA de América con la LPGA, el Campeonato Femenino de la PGA ha visitado ocho campos que anteriormente albergaron grandes, incluidos Baltusrol en Nueva Jersey, Olympia Fields al sur de Chicago, Hazeltine en Minnesota y el Congressional frente al Capitolio de la nación.

“Los lugares importan. Dan mayor perfil a nuestras jugadores y amplifican los momentos que definen nuestro deportes", comentó el comisionado de la LPGA, Craig Kessler.

Brooks Koepka ganó los dos últimos Campeonatos de la PGA realizados en Nueva York: en 2019 en Bethpage Black y en 2023 en Oak Hill.

El Campeonato de la PGA se trasladó de agosto a mayo a partir de 2019, y escapó del clima frío en Bethpage Black en 2019 y Oak Hill en 2023, aunque hubo un retraso por heladas en la primera ronda en Oak Hill.

Nueva York también albergará el US Open el próximo año en Shinnecock Hills, y la Western Golf Association llevará el Campeonato BMW —un evento de playoffs de la FedEx Cup en el PGA Tour— al Liberty National en Nueva Jersey en 2027.

La PGA dejó de ir al área metropolitana de Nueva York en 2021 cuando perdió un patrocinador principal que había rotado el primer evento de postemporada entre Nueva York y Boston.

La Copa Ryder, que espera grandes y ruidosas multitudes en Bethpage Black, estuvo por última vez en Nueva York en Oak Hill en 1995. Europa ganó, el comienzo de un período en el que ha capturado la Ryder en 10 de las últimas 14 ediciones.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes