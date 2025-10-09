Azulejos someten a Yankees y van a su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2016

Fieles a su fórmula de turnos extenuantes y poner la bola en juego, Vladimir Guerrero Jr. y los Azulejos de Toronto amansaron el miércoles 5-2 a los Yankees de Nueva York para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años.

Guerrero y George Springer remolcaron sendas carreras y Nathan Lukes prendió un sencillo que produjo las otras dos, catapultando a los Azulejos, quienes sentenciaron por 3-1 la serie divisional en la casa de sus oponentes de la División Este.

El sencillo de Lukes en el séptimo inning cayó en el jardín central, siguiendo a un error previo de Jazz Chisholm Jr., el segunda base de los Yankees. Chisholm dejó escabullir un rodado que estaba servido en bandeja para ejecutar un doble play que hubiera puesto fin al inning con el abridor novato Cam Schlittler en el montículo.

Toronto será anfitrión el domingo del primer partido de la Serie de Campeonato al mejor de siete contra los Tigres de Detroit o los Marineros de Seattle. Esos equipos dirimirán el ganador de su serie divisional el viernes en un quinto duelo en Seattle.

Los Yankees tendrán que seguir esperando por el 28vo campeonato de la Serie Mundial en la historia de la franquicia y el primero desde 2009.

Una noche después de permitir jonrones clave a Aaron Judge y Chisholm en relevo, Louis Varland abrió por Toronto y sacó los primeros cuatro outs.

Siete relevistas se encargaron del resto de la labor. Jeff Hoffman sacó los últimos cuatro outs, permitiendo un sencillo remolcador de Judge en el noveno.

Con la pizarra igualada 1-1, Ernie Clement abrió el quinto episodio de Toronto con un sencillo y avanzó a tercera cuando el venezolano Andrés Giménez —el noveno al bate de los Azulejos—pegó un sencillo por el medio. Clement anotó tras un elevado de sacrificio de Springer.

Schlittler venía de una las actuaciones más dominantes en los playoffs, ponchando a 12 sin boletos en ocho innings para vencer 4-0 al acérrimo rival Boston en el decisivo tercer duelo de la serie de comodines el pasado jueves en Yankee Stadium. El derecho emuló a Dakota Hudson (2019 con San Luis) como los únicos novatos en la historia de las mayores cuyas primeras dos aperturas de postemporada fueron en juegos de eliminación.

Pero Schlittler quedó 1-0 abajo tras apenas realizar seis lanzamientos. Springer abrió con un doble y anotó mediante un sencillo de Guerrero en cuenta de 0-2 hacia el jardín derecho.

Ryan McMahon, el último del orden ofensivo de Nueva York, trabajó la cuenta completa al abrir el tercero y empalmó un sweeper de 83 mph del zurdo Mason Fluharty hacia lo corto del jardín derecho.

Toronto disputará su octava serie por el título de la Americana y la primera desde 2016. Los Azulejos no se proclaman campeones del circuito desde 1993, el año en el que conquistaron su segunda Serie Mundial consecutiva.

