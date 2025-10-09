Antonee Robinson aún no está al 100% en su regreso a la selección de EEUU tras 11 meses

Antonee Robinson aún no está al 100%, en su regreso a la selección de Estados Unidos por primera vez en 11 meses.

Robinson, un lateral izquierdo de 28 años, se sometió a una cirugía en la rodilla derecha el 27 de mayo, dos días después de que el Fulham disputó su último partido de la temporada en la Liga Premier inglesa.

"Aún no me siento al 100% como hace un año, antes de que ocurriera la lesión. Pero estoy mejorando poco a poco", dijo Robinson el miércoles, dos días antes del partido amistoso de los estadounidenses contra Ecuador. "Realmente no ha habido una conversación específica sobre cuántos minutos voy a jugar en este viaje, si es que juego".

En su fogueo para la Copa del Mundo del próximo año, Estados Unidos también jugará contra Australia el martes en Commerce City, Colorado.

Robinson suma cuatro goles en 50 apariciones internacionales, comenzando con los cuatro partidos de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2022.

Jugó de inicio 35 de los 38 partidos de la Premier con el Fulham la temporada pasada, pero se ha limitado a tres apariciones como suplente en los primeros siete duelos de liga de los Cottagers esta temporada. Disputó todo el partido de la Copa de la Liga contra el Cambridge United de cuarta división el 23 de septiembre.

Robinson dijo que la lesión se presentó en octubre pasado, cuando Estados Unidos jugó amistosos contra Panamá y México.

"Básicamente, recibí un golpe en la parte superior de mi rodilla, en mi tendón del cuádriceps, lo que abrió ligeramente mi tendón y esa hemorragia llevó a la calcificación y cosas así. Desarrollé un poco de tendinopatía en mi rodilla", dijo.

"Fue bastante doloroso probablemente desde noviembre en adelante, durante el resto de la temporada. Estaba dosificando mi carga, tratando de asegurarme de jugar partidos y cosas así", agregó. "Y después de ver a varios especialistas y cirujanos, la decisión fue que probablemente no iba a superarlo a menos que me sometiera a una cirugía para raspar la calcificación que estaba en mi tendón y limpiar un poco el área".

La recuperación de Robinson tomó entre 11 y 12 semanas antes de que pudiera reanudar el entrenamiento completo.

"Estoy mejorando y haciendo todo lo que puedo dentro y fuera del campo para asegurarme de mantenerme en forma y volver a donde estaba", dijo Robinson. "Obviamente, el entrenador sabe que aún no estoy al 100%, pero incluso si ese es el caso, todavía me ve como una herramienta útil en algún momento".

El entrenador de Fulham, Marco Silva, ha estado alineando a Ryan Sessegnon como lateral izquierdo.

“Sess lo ha estado haciendo muy bien, así que incluso cuando recupere mi forma física completa, va a ser difícil recobrar mi lugar en el equipo”, comentó Robinson. "Sólo intentaré elevar mi nivel lo más alto que pueda y estar listo para ser llamado cuando sea necesario".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.