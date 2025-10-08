Los Jets de NY vuelven a empezar con un viaje a Londres tras iniciar la temporada 0-5

Si algún equipo necesita un cambio de escenario, son los Jets de Nueva York.

El único equipo de la NFL con un récord de 0-5 se ha instalado en un hotel de cinco estrellas al norte de Londres esta semana, antes del partido del domingo contra los Broncos de Denver en el Estadio del Tottenham Hottspur.

“Realmente me encanta la idea de que nos alejemos, tengamos la oportunidad de estar en este hotel, poder convivir juntos como grupo, poder entender exactamente las cosas que tenemos que hacer, en qué tenemos que trabajar para mejorar”, expresó el miércoles el entrenador de los Jets, Aaron Glenn.

El entrenador novato espera que el tiempo fuera ayude al equipo a reiniciar tras la derrota 37-22 ante los Cowboys.

“Sabemos exactamente dónde estamos. No estamos ocultando ese hecho. Entendemos que tenemos mucho trabajo por hacer.”, expresó Glenn, exesquinero de los Jets. "No estamos huyendo de eso en absoluto. Cada día estamos trabajando duro para asegurarnos de mejorar".

Tanto los Jets como los Broncos llegaron a inicios de semana a Londres, rompiendo la tendencia de los equipos que llegan el viernes por la mañana a la capital inglesa para los partidos del domingo.

Los Jets se están hospedando en The Grove, que tiene un campo de práctica en el lugar. Los Broncos están practicando esta semana en el campo de entrenamiento del Tottenham de la Liga Premier

Jermaine Johnson está 'día a día'

El entrenador Glenn comentó que el linebacker Jermaine Johnson (tobillo) y el corredor Kene Nwangwu (isquiotibiales) están ambos "día a día".

"Hay una muy buena posibilidad de que trabajemos con ambos mañana", dijo.

El esquinero de los Jets, Michael Carter II (conmoción), no hizo el viaje y hay una "buena posibilidad de que esté fuera esta semana", señaló Glenn.

El receptor Allen Lazard (asuntos personales) tampoco hizo el viaje, "así que estará fuera", añadió Glenn.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes