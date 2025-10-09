Sean Payton recuerda sus días como quarterback en Inglaterra antes de partido de Broncos en Londres

El entrenador de los Broncos de Denver, Sean Payton, le preguntó al conductor del autobús del equipo en Londres cuánto tiempo tomaba llegar a Leicester.

Resulta que demasiado tiempo. Y Payton está demasiado ocupado preparando a su equipo para enfrentar a los Jets de Nueva York el domingo en el Tottenham Hotspur Stadium.

Pero los recuerdos están frescos para Payton, quien jugó como quarterback para los Panthers de Leicester en 1988, en lo que equivalía a una liga semiprofesional en la Asociación Británica de Fútbol Americano. El deporte había comenzado a ganar popularidad después de que la emisora pública Channel 4 comenzó a transmitir resúmenes de la NFL a principios de la década de 1980.

Payton recordó el miércoles su experiencia en la ciudad del centro de Inglaterra. Los equipos podían tener cuatro estadounidenses, y el resto eran locales.

“Tenían todo tipo de empleos”, dijo sobre sus compañeros británicos. “Eran desde porteros hasta trabajadores de la construcción. Algunos eran jóvenes, otros eran mayores. Fue divertido”.

Payton tenía la sensación de que se dirigía hacia su labor como entrenador en ese momento.

“Los cuatro vivíamos en una casa, íbamos a hacer ejercicio por las mañanas, jugábamos un poco de golf, preparábamos planes de práctica”, dijo. “Éramos bastante buenos”.

Payton había dirigido ya a Nueva Orleans en victorias en Londres —37-32 sobre San Diego en 2008, y 20-0 sobre Miami en 2017, ambas en el estadio Wembley. Y en cada ocasión dijo que ha podido ponerse al día con viejos amigos de sus días en Leicester.

El viernes, los Broncos planean recibir a jugadores sub17 de los Panthers de Leicester en su entranamiento.

“Tenía 23 años”, recordó. “Estaba recién salido de la universidad y básicamente jugaba por pizza, porque lo disfrutabas. Fueron seis meses buenos, fue agradable”.

Anteriormente ha descrito su experiencia en Leicester como similar a la novela de John Grisham “Playing for Pizza”.

“Todos tus amigos se están casando y tienen seguro de salud, ¿qué estás haciendo?”, le cuestionó en su momeno su madre.

Después de dejar Inglaterra, Payton comenzó oficialmente su carrera como entrenador cuando obtuvo un trabajo como coach asistente en San Diego State.

A la espera de un partido en Londres

Los Broncos llegaron a Inglaterra después de su gran victoria por 21-17 sobre los Eagles en Filadelfia. Después del encuetnro del domingo, regresan a Denver para recibir a los Giants de Nueva York el 19 de octubre. Su semana de descanso es en la semana 12.

“Seremos inteligentes en cuanto a cómo practicamos la próxima semana”, dijo Payton.

Salir como grupo puede proporcionar experiencias de unión, dijo.

“En Nueva Orleans, nos desplazamos varias veces debido a huracanes, y siempre sentí que ello ayudó a nuestro equipo”, dijo Payton. “Esperábamos conseguir un partido en Londres, porque este tipo de experiencia con tu equipo creo que es realmente positiva".

Los Broncos se quedaron en la Costa Este la temporada pasada para partidos en Tampa Bay y Nueva York (Jets), ambos victorias.

¿Una trampa? Bo dice que no

Los Jets, con récord de 0-5, son el único equipo sin victorias en la NFL. Pero los Broncos no quieren ver el partido como una trampa potencial.

“En cualquier partido puedes entrar y tropezar y perder, así es la liga”, dijo el quarterback de segundo año Bo Nix. “Han estado cerca en algunos partidos. Están a un par de jugadas de distancia de tener dos, tres victorias”.

Lesiones

OLB Jonah Elliss (costillas/hombro) no practicó el miércoles. Trabajó individualmente.

El tackle defensivo Malcolm Roach (pantorrilla) fue designado para regresar de la reserva de lesionados y fue un participante limitado. RB Tyler Baddie (hombro) y DT D.J. Jones (hombro) estuvieron ambos limitados. El guardia izquierdo Ben Powers (bíceps) había volado a Denver después del juego del domingo para recibir tratamiento.

OLB Nik Bonitto (muñeca), quien lidera la NFL con siete capturas, fue un participante completo, al igual que ILB Alex Singleton (pulgar).

