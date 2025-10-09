Austria anota diez goles en clasificatorio al Mundial e Inglaterra vence a Gales en amistoso

Austria, Países Bajos y Dinamarca lograron grandes victorias en la eliminatoria europea a la Copa del Mundo para mantenerse en la cima de sus grupos el jueves, mientras que Inglaterra superó a Gales en un amistoso sin Harry Kane ni Jude Bellingham.

En una noche de desajustes, Austria aplastó 10-0 a San Marino, el equipo masculino internacional de menor rango del mundo, logrando su quinta victoria consecutiva en la clasificación. Marko Arnautovic anotó cuatro de los goles para convertirse en el máximo goleador de su país.

Cody Gakpo del Liverpool anotó dos veces y Tijjani Reijnders del Manchester City añadió el tercero, mientras que las estrellas de la Liga Premier inspiraron a los Países Bajos a vencer a Malta 4-0.

El delantero del Napoli, Rasmus Hojlund, llevó su forma de la Serie A al fútbol internacional con un doblete en la primera mitad para Dinamarca en la goleada de 6-0 sobre Bielorrusia. Con este resultado los daneses se mantienen por delante de Escocia, que tuvo suerte en una victoria 3-1 sobre Grecia, por diferencia de goles.

En otros lugares de la clasificación para la Copa del Mundo, Croacia, subcampeón en 2018 y semifinalista en 2022, se mantuvo en primer lugar y en control de su grupo después de un empate 0-0 en la República Checa.

Inglaterra, que no está en acción de clasificación hasta la próxima semana y podría asegurar su lugar en el torneo con una victoria ante Leonia, ganó 3-0 el amistoso ante Gales gracias a los goles en los primeros 20 minutos de Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka.

Kane, el capitán de Inglaterra, estaba lesionado, mientras que el entrenador Thomas Tuchel decidió no convocar a la estrella del Real Madrid, Bellingham, para este campamento a pesar de su regreso a la forma física.

