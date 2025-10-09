La Liga de España planea hacer su partido internacional un evento anual

La Liga de España quiere convertir un partido internacional de fútbol en un evento anual después de anunciar que Barcelona y Villarreal jugarán en Miami el 20 de diciembre, afirmó el presidente del campeonato español, Javier Tebas, durante una entrevista con The Associated Press.

Convirtiéndose en la primera gran liga europea en trasladar un partido competitivo al extranjero, La Liga sigue el modelo de la NFL, que ha escenificado encuentros en Londres desde 2007 y esta temporada también tiene partidos en Berlín, Dublín, Madrid y Sao Paulo.

“La idea es similar. Es copiar con nuestra idiosincrasia. Nosotros sacaríamos un partido al año”, dijo Tebas sobre los futuros calendarios. “Será muy importante para la marca de la competición, para los clubes y para seguir creciendo. No es un objetivo económico sino más bien de de crecimiento de a marca y de respeto a los aficionados de la liga en Estados Unidos”.

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, sede de los Dolphins de Miami de la NFL. La Liga tiene la intención de anunciar futuros partidos internacionales con más antelación. Normalmente publica su calendario a principios de julio.

“Es una estrategia que ayudará a aumentar los ingresos a medio y largo plazo, porque aumentaremos el valor de nuestros socios, nuestros patrocinadores. Aumentaremos el valor de los derechos audiovisuales con nuestros emisores”, dijo Tebas. “Esperamos aumentar el interés, la participación de la audiencia en otros países, ya que esperamos llevar este partido cada año a diferentes países del mundo.”

La Serie A de Italia planea trasladar un partido el 8 de febrero entre el AC Milan y Como, de San Siro a Perth, Australia, porque el icónico estadio italiano no estará disponible después de albergar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 dos días antes.

Tebas dijo que la experiencia de jugar en un estadio de la NFL con muchas opciones de comida y bebida y áreas sociales podría impulsar mejoras en España. El Real Madrid renovó el Estadio Santiago Bernabéu y Osasuna hizo otro tanto con El Sadar. La construcción está en curso en los estadios Camp Nou de Barcelona, el Benito Villamarín de Betis y el Coliseum de Getafe. Y Valencia tiene planes largamente retrasados para un Nou Mestalla.

“Los clubes ya están trabajando en esa líneas. Todos se basan en experiencias que van más allá de las dos horas del partidos", dijo Tebas.

La CONCACAF, el organismo rector del fútbol para América del Norte, Central y el Caribe, dijo el jueves que debe aprobar el partido y “realizará una revisión exhaustiva de la solicitud, incluyendo consultar a las partes interesadas clave regionales y globales".

Tebas dijo que la CONCACAF no puede bloquear el partido debido al acuerdo del año pasado que sacó a la FIFA de una demanda del promotor Relevent, que al igual que el Hard Rock y los Dolphins, es propiedad de Stephen Ross.

“Hay una resolución judicial del caso que Relevent planteó contra la FIFA y contra la Federación de Estados Unidos, que pertenece a la CONCACAF y la CONCACAF, que ejerce sus actividades en Estados Unidos, no puede ir en contra del camino judicial ya establecido y acordado por la justicia, la FIFA y la federación de Estados Unidos”, dijo Tebas.

Tebas dijo que Barcelona y Villarreal, después de cumplir con partidos de la Copa del Rey el 16 de diciembre, volarán inmediatamente a Estados Unidos y llegarían a Florida temprano el miércoles antes del partido del sábado.

El directivo indicó que La Liga ha fletado aviones para llevar a Florida lo que estima serán entre 2.000 y 3.000 aficionados de Villarreal, que es el equipo local. Relevent dijo que una preventa de entradas comenzará el 21 de octubre y la venta general al día siguiente.

