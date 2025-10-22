Djokovic se da de baja del Masters de París tras abandonar torneo de exhibición por lesión

Novak Djokovic anunció el martes en las redes sociales que se dio de baja del Masters de París que inicia la próxima semana, apenas días después de haber dejado de jugar en un evento de exhibición debido a una lesión en una pierna.

El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, ha competido poco esta temporada, al participar en apenas ocho eventos de la Gira de la ATP fuera de los cuatro torneos principales.

Djokovic, quien tiene 38 años, alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos esta temporada. Desde finales de mayo hasta finales de septiembre los únicos torneos en los que participó fueron esos Slams.

El Masters de Shanghái fue el último torneo oficial en el que participó y Djokovic se vio disminuido por un dolor de cadera durante su eliminación en semifinales.

Fue uno de los seis hombres invitados al Six Kings Slam en Arabia Saudí la semana pasada. Después de recibir descanso en la primera ronda, perdió ante Jannik Sinner, luego enfrentó a Taylor Fritz para determinar el tercer lugar, pero dejó de jugar después de un set.

Las Finales de la ATP, para las que Djokovic se clasificó pero no participó en 2024, se celebrarán del 9 al 16 de noviembre en Turín, Italia.

