TikTok será socio de contenido en video para el Mundial 2026 de la FIFA

TikTok fue elegida por la FIFA como la primera "plataforma preferida" para contenido de video en redes sociales en una Copa Mundial masculina, afirmó el jueves el organismo rector del fútbol mundial.

La asociación con la Copa Mundial permitirá a los creadores obtener acceso especial durante el torneo de 48 naciones que se llevará a cabo en 16 ciudades —11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá— del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA indicó que tendrán derecho de transmisión en vivo de partes de los 104 partidos de la Copa Mundial en un centro dedicado en la aplicación TikTok, que cuenta con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

"Además, un amplio grupo de creadores recibirá la oportunidad de usar y co-crear material de archivo de la FIFA", señaló.

La FIFA no especificó el valor del acuerdo, ni detalles de algún proceso de licitación y competidores rivales. YouTube tuvo un acuerdo de patrocinio de bajo nivel que incluía acceso para creadores en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Tampoco se especificó qué tipo de contenido en vivo se podrá transmitir este año, en un torneo donde los derechos exclusivos de los socios comerciales están ferozmente protegidos.

La asociación de TikTok con la MLS y Apple TV llevó a la plataforma a incluir imágenes de cámaras dedicadas exclusivamente a seguir al gran futbolista Lionel Messi jugando para el Inter Miami.

La FIFA prometió que los aficionados serían llevados “detrás del telón y más cerca de la acción que nunca antes”, afirmó su secretario general Mattias Grafström.

El centro de la Copa Mundial dentro de la aplicación de TikTok también ofrecerá a los aficionados "incentivos de participación" como stickers personalizados, filtros y funciones de gamificación.

“El TikTok GamePlan convierte el fanatismo en resultados comerciales medibles para nuestros socios deportivos, con los aficionados siendo un 42% más propensos a sintonizar partidos en vivo después de ver contenido deportivo en TikTok”, dijo James Stafford, jefe global de contenido.

TikTok se convirtió en la aplicación de teléfono más descargada del mundo aunque enfrenta la amenaza de ser cerrada en Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional.

En diciembre, la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance, acordó formar una empresa conjunta en Estados Unidos con los inversores Oracle, Silver Lake y MGX. Ese acuerdo está programado para cerrarse más tarde este mes.

