Anthony Richardson reaparece en los entrenamientos voluntarios de los Colts en medio de rumores

El quarterback Anthony Richardson hizo acto de presencia en los entrenamientos voluntarios de temporada baja de los Colts de Indianápolis el lunes, según le contó a The Associated Press una persona al tanto de su asistencia.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque la asistencia del equipo no suele divulgarse públicamente. Richardson había estado entrenando en su ciudad natal de Jacksonville, Florida, cuando los Colts comenzaron las prácticas, mientras su agente buscaba un socio para un canje.

Se trata de otro giro en la carrera de cuatro años de Richardson, que comenzó cuando el exastro de Florida fue seleccionado con la cuarta elección global del draft en 2023.

Esa selección convirtió a Richardson en la opción evidente para ser la solución a largo plazo en una posición que había sido una puerta giratoria desde el sorpresivo retiro de Andrew Luck en agosto de 2019.

Richardson arrancó con fuerza al imponerse a Gardner Minshew II por el puesto de titular en el campamento de entrenamiento, y se convirtió en el séptimo quarterback distinto en abrir el primer partido de la temporada para los Colts en siete años. Desde entonces, no mucho más le ha salido bien a Richardson.

Esa temporada fue titular en apenas tres partidos más y terminó solo dos de los cuatro encuentros en los que participó, antes de sufrir una lesión en el hombro con el que lanza que puso fin a su campaña.

Cuando Richardson regresó en 2024, tuvo problemas con su precisión y su salud. Completó apenas el 47,7% de sus pases, el porcentaje más bajo entre los titulares habituales de la liga; se perdió dos partidos a mitad de temporada por una lesión en el oblicuo y los dos últimos por una lesión en la espalda.

Pero el momento definitorio de su segunda temporada en la NFL llegó en octubre de 2024 contra Houston, cuando él mismo se salió del partido porque más tarde reconoció que estaba cansado.

El entrenador Shane Steichen respondió enviando a Richardson a la banca para los siguientes dos partidos.

Aun así, los Colts querían incorporar a otro posible titular para competir con Richardson en 2025. El gerente general Chris Ballard optó por firmar a Daniel Jones, la sexta selección global del draft de los Giants de Nueva York en 2019.

Jones tuvo dificultades y lidió con lesiones durante su etapa con los Giants y, finalmente, fue dejado en libertad en noviembre de 2024 a petición suya. En Indy, Jones revitalizó su carrera al ganar el puesto de titular en el campamento, mientras Richardson seguía lidiando con lesiones, y luego condujo a los Colts a un sólido arranque de 11 partidos.

Sin embargo, todo eso terminó cuando sufrió una rotura del tendón de Aquiles en diciembre contra Jacksonville.

Pero Richardson nunca tuvo la oportunidad de recuperar el puesto debido a una extraña lesión previa al partido que le provocó una fractura del hueso orbital y una recuperación que se ralentizó mientras batallaba por recuperar la vista en el ojo derecho. Solo apareció en dos partidos y lanzó dos pases en 2025, y cuando quedó claro que los Colts querían mantener a Jones fuera del mercado de agentes libres, Richardson pidió permiso para buscar un canje.

Ballard no ha descartado la posibilidad de que Richardson aún esté con los Colts este otoño, pero el equipo no ejerció la opción del quinto año que lo habría mantenido en la ciudad hasta 2027.