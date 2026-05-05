Marlins ascienden al cátcher Mack desde Triple-A y bajan a Ramírez a ligas menores

Los Marlins de Miami ascendieron al receptor bien valorado Joe Mack desde Triple-A y bajaron al receptor dominicano Agustín Ramírez, que atraviesa un mal momento, antes del partido contra los Filis de Filadelfia el lunes.

Mack, considerado el quinto mejor prospecto receptor en las Grandes Ligas y el 54to en la clasificación general, batea para .244 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas en 24 juegos con el equipo afiliado de los Marlins en Jacksonville.

Los Marlins cerrarán una serie de cuatro juegos contra Filadelfia y Mack será el titular detrás del plato y bateará séptimo.

“Es todo por lo que he trabajado durante toda mi carrera, toda mi vida. Sueñas con esto de niño y, por fin, poder estar realmente aquí es sencillamente increíble. Le doy gracias a Dios todos los días por ello. Él me ha sostenido en todo. Me siento muy bendecido de estar en el lugar en el que estoy”, afirmó Mack.

Mack, de 24 años, ha ido ascendiendo dentro de la organización de los Marlins después de que fue la 31ra selección global en el draft de 2021. El club valora especialmente sus habilidades defensivas.

“Me llamaron por una razón y me llamaron para ser yo. No voy a salir ahí a ser otra persona. Voy a jugar mi juego”, comentó Mack.

Mack dividirá las tareas como receptor con Liam Hicks, quien también ha sido uno de los mejores aportes ofensivos de Miami esta temporada. Hicks inició el lunes como líder del equipo con siete jonrones y 29 carreras impulsadas.

“Es emocionante para cualquiera que debuta. Joe se lo ha ganado por su rendimiento”, señaló el mánager de los Marlins, Clayton McCullough.

Tras una temporada de novato destacada en 2025, cuando conectó 21 jonrones e impulsó 67 carreras, Ramírez bateaba para .231 y tenía dos jonrones antes de su descenso a Triple-A. El dominicano, que terminó sexto en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional en 2025, también tuvo dificultades a la defensiva. Ha puesto out a dos de 20 intentos de robo de base y lidera la Liga Nacional con cuatro errores en 17 juegos.

“Vamos a seguir rodeando a Agustín de mucho apoyo. Este es un lugar exigente; no hay dónde esconderse. Escuchas la narrativa. Empiezas a leer sobre ello. A veces, salir un poco del foco y tener una luz un poco más tenue puede permitirte reiniciarte y volver a ser el jugador que todos sabemos que tiene la posibilidad de ser”, expresó McCullough.

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