Termina la rehabilitación de Anthony Volpe y Yankees envían al campocorto a Triple-A

La rehabilitación de Anthony Volpe tras la cirugía en el hombro izquierdo terminó el domingo, pero el siguiente paso del campocorto no será reincorporarse a los Yankees de Nueva York.

Con el panameño José Caballero destacándose como el campocorto titular de todos los días de Nueva York, los Yankees, líderes de la División Este de la Liga Americana, anunciaron que enviaron a Volpe a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

“Caballero está jugando de maravilla en esa posición y lo está haciendo realmente bien. Eso lo complica”, comentó el mánager Aaron Boone antes de la victoria del domingo por 11-3 sobre Baltimore.

Volpe bateó para .250 (11 de 44) en 13 juegos de rehabilitación en ligas menores, en su mayoría con Doble-A Somerset. El domingo fue el vigésimo día, el máximo permitido para una asignación de rehabilitación en las menores.

Si Volpe permanece en las menores otros 20 días o más, se retrasaría un año su elegibilidad para la agencia libre, hasta después de la temporada 2029.

Volpe se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo el 14 de octubre, una semana después de que los Yankees fueran eliminados por Toronto en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Bateó .212 con 19 jonrones y un récord personal de 72 carreras impulsadas el año pasado, y cometió una cifra máxima en su carrera de 19 errores, empatado como el tercero con más entre los campocortos de las Grandes Ligas. Recibió una inyección de cortisona el 10 de septiembre, después de resentirse de una lesión previa en el hombro tres días antes.

También recibió una inyección de cortisona durante la pausa del Juego de Estrellas. Se lesionó inicialmente cuando sintió un chasquido en el hombro durante una derrota ante Tampa Bay el 3 de mayo de la temporada pasada.

Como novato en 2023, Volpe ganó un Guante de Oro y bateó .209 con 21 jonrones, 60 carreras impulsadas y sumó 24 bases robadas, después de ganar el puesto de campocorto en los entrenamientos de primavera.

Bateó .243 con 12 jonrones y 60 carreras impulsadas en 2024.

En los playoffs de 2024, Volpe bateó .286 y conectó un grand slam en el Juego 4 de la Serie Mundial contra los Los Angeles Dodgers.

Caballero ha sido titular como campocorto en 33 de los 34 juegos de los Yankees esta temporada. El viernes, conectó un jonrón para tomar la ventaja en la segunda entrada ante Cade Povich, de Baltimore. Batea .259 con cuatro jonrones, 12 carreras impulsadas y 13 bases robadas.

“Ha estado justo en el centro de todo eso, defensiva y ofensivamente. Se ha ganado algunas oportunidades ahí. Es realmente así de simple”, señaló Boone.

Caballero, de 29 años y adquirido de Tampa Bay el 31 de julio pasado, batea .316 (24 de 76) con 11 carreras impulsadas en sus últimos 21 juegos.

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