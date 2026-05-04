Falleció John Sterling, locutor de los Yankees conocido por narración de jonrones. Tenía 87 años

Jon Sterling, el locutor de los Yankees de Nueva York conocido por sus extravagantes y personalizadas narraciones de jonrones, ha fallecido, informaron el equipo y la emisora de radio WFAN el lunes. Tenía 87 años.

Sterling se había sometido a una cirugía de bypass cardíaco este invierno y, tras el procedimiento, recibió atención de auxiliares de salud en su casa en Edgewater, Nueva Jersey.

Había narrado 5.420 juegos de temporada regular, además de 211 de postemporada, cuando se retiró en abril de 2024, poco después del inicio de la temporada. Sterling transmitió 5.060 juegos consecutivos desde septiembre de 1989 hasta julio de 2019, tras comenzar con los Yankees como presentador de la antesala de los partido. Salió del retiro para narrar partidos de los Yankees durante la postemporada de 2024.

La narración de Sterling para el jonrón de un jugador se convirtió en una parte tan apreciada de la identidad de los Yankees. Mientras los novatos se preparaban para sus debuts y antiguos rivales llegaban mediante canjes, los aficionados especulaban cómo etiquetaría el primer batazo largo del recién llegado.

Desde “¡Bernie goes boom! ¡Bern, baby, Bern!” para Bernie Williams, hasta “¡It’s a Jeter jolt!” para Derek Jeter, o “¡It’s an A-bomb from A-Rod!” para Alex Rodríguez, “¡The Giambino!” para Jason Giambi y “¡A thrilla from Godzilla!” para Hideki Matsui, Sterling creó sellos personales que resonaban desde el camerino hasta las gradas.

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