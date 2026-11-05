Luka Doncic aporta 40 puntos a victoria de Lakers, 116-103 ante Kings

Luka Doncic anotó 40 puntos para hilvanar su sexto partido con al menos 35, y los Lakers de Los Ángeles doblegaron el miércoles 116-103 a los Kings de Sacramento.

Doncic armó otra actuación anotadora impresionante, al encestar seis triples y 12 de 13 tiros libres para conducir a los Lakers a su séptima victoria en nueve partidos esta temporada. Además, sumó nueve rebotes y siete asistencias.

Austin Reaves aportó 21 puntos a la causa de los Lakers.

Doncic ha jugado en ocho de los nueve partidos de Los Ángeles y ha anotado 308 puntos, convirtiéndose en el primer jugador en superar los 300 en sus primeros ocho compromisos de una temporada desde que Michael Jordan logró 303 en 1988-89.

El único jugador que ha anotado más puntos en sus primeros ocho partidos de una temporada fue Wilt Chamberlain, quien lo hizo tres veces, con un máximo de 418 en sus primeros ocho encuentros en 1962-63.

Asimismo, el esloveno Doncic se vio involucrado en una situación que derivó en que un espectador fuera retirado de su asiento cerca de la línea de fondo. Ocurrió al final del tercer cuarto después de que un balón salió de la cancha.

El fanático lanzó el balón de manera agresiva hacia la árbitra Chelisa Painter. Doncic señaló de inmediato al aficionado y pareció decirle algo. Luego, personal de seguridad se acercó y retiró al espectador.

Los Kings no pudieron dar continuidad a su primera victoria de la temporada, lograda el lunes en Dallas, y cayeron a 1-7, con derrotas en sus tres partidos como locales.

El base novato Darius Acuff Jr. encabezó a Sacramento con 22 puntos y 12 asistencias. Zach LaVine anotó 21 y Domantas Sabonis registró 16 tantos y 17 rebotes.

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