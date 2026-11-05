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Klay Thompson anota triple a 1 segundo del final de la prórroga y Heat supera 117-116 a Clippers

HEAT-CLIPPERS
HEAT-CLIPPERS (AP)

Klay Thompson encestó el triple decisivo con un segundo restante en la prórroga y el Heat de Miami remontó para superar el miércoles 117-116 a unos tambaleantes Clippers de Los Ángeles.

Bam Adebayo logró sus mejores marcas de la temporada con 35 puntos y 10 rebotes por el Heat, que ha ganado tres de cuatro duelos tras perder sus primeros cuatro. Thompson anotó 30 puntos, al atinar 8 de 17 en triples, y Giannis Antetokounmpo aportó 27 puntos, 14 rebotes y seis asistencias.

Miami perdía por 20 en el segundo cuarto y todavía estaba abajo por 10 con 4 minutos y medio por jugar en el cuarto periodo, antes de una racha de 9-0 que preparó un cierre apretado.

Darius Garland sumó 26 puntos y siete asistencias para liderar a los Clippers, que han perdido siete partidos consecutivos desde que ganaron su debut de temporada el 21 de octubre contra Sacramento.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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