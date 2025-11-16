Ambiente en el estadio Bernabéu luce diferente antes del primer partido de la NFL en España

El Estadio Santiago Bernabéu se veía muy diferente el domingo, con hordas de aficionados vistiendo camisetas de la NFL en lugar de las usuales camisetas blancas del Real Madrid que se suelen ver en un día de partido de fútbol.

Los Dolphins de Miami enfrentarán a los Commanders de Washington este domingo en el Bernabéu para el primer partido de temporada regular de la NFL en España. Será el séptimo —y último— encuentro internacional de la campaña, el mayor número en un solo año para la NFL mientras continúa expandiéndose globalmente.

“Lo que estamos viendo aquí hoy es muy diferente a cuando juega el Real Madrid, se nota que la cultura estadounidense es muy diferente de la cultura europea”, dijo Antonio Navas, un aficionado del Real Madrid de 32 años que vive en la capital española. "Es agradable ver todas esas camisetas diferentes y a la gente preparándose para disfrutar del evento".

Navas, uno de los pocos aficionados que vestía una camiseta de fútbol del Real Madrid, comentó que era una atmósfera mucho más relajada, con los aficionados locales sin tener que preocuparse demasiado por lo que sucede en el campo.

En lugar de los habituales cánticos del Real Madrid que se escuchan fuera del estadio antes de los partidos, se podían ver deambulando pequeñas bandas y mascotas de los equipos. La fila para la megatienda dentro del estadio, que vendía productos tanto de la NFL como del Real Madrid, era mucho más larga de lo habitual.

El interior del estadio también se veía muy diferente, con los colores de los Dolphins y los Commanders dominando el recinto. Se tuvieron que retirar parte de los asientos en ambos extremos del estadio para acomodar el campo de juego más largo requerido para el fútbol americano.

El partido de la NFL será uno de los principales eventos en el Bernabéu desde que se sometió a una importante renovación.

El lote inicial de entradas para el primer partido de temporada regular de la NFL en Madrid se agotó en cuestión de horas, con casi 700.000 personas intentando conseguir un asiento para ver el partido. Todavía había aficionados intentando comprar entradas fuera del estadio el domingo.

Muchos extranjeros estaban en la ciudad para el partido.

“Nos encanta la experiencia, estamos tomando ocho días para hacer esto. Es divertido. Este es nuestro partido en casa, tenemos que disfrutarlo”, indicó Michael Mahan, quien viajó desde Florida con su familia para ver el partido y hacer algo de turismo.

Los Dolphins son el equipo local designado para el partido de la Semana 11.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes