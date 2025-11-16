McIlroy pierde el World Tour Championship ante Fitzpatrick, pero conquista la Carrera a Dubái

Rory McIlroy terminó una de sus años más destacados con más drama el domingo cuando logró un eagle en el último hoyo del tiempo reglamentario para forzar un desempate, pero no fue suficiente y perdió el playoff ante Matt Fitzpatrick, quien ganó el Campeonato Mundial de Golf de fin de temporada por tercera vez.

¿La consolación para McIlroy? Un cuarto título consecutivo de la Carrera a Dubái, coronándolo como el mejor jugador europeo del año y sumando a sus victorias en el Masters para completar el Grand Slam de carrera, el Players Championship y el Abierto de Irlanda en casa. McIlroy también ayudó al Equipo de Europa a ganar la Copa Ryder fuera de casa.

Sus victorias individuales más importantes llegaron en desempates, pero una final se le escapó al norirlandés, después de que su drive cayó en un arroyo en el primer hoyo del desempate y terminó con un bogey. Fitzpatrick hizo un chip a tres pies y embocó un putt para par, ganando el título nuevamente en Jumeirah Golf Estates, después de los conseguidos en 2016 y 2020.

"Obviamente nunca te gusta ver cómo termina, pero obviamente estoy encantado", dijo Fitzpatrick después de asegurar su primera victoria en dos años.

Pero McIlroy recibió la mayor ovación del día cuando embocó un putt de 15 pies para eagle en el hoyo 18, completando una ronda de cinco bajo par 67 y uniéndose a Fitzpatrick (66) con 18 bajo par durante la semana. También logró un eagle en el último hoyo del Abierto de Irlanda en septiembre para forzar un desempate antes de vencer al sueco Joakim Lagergren en The K Club.

"En el típico estilo de Rory, lo hizo de nuevo", dijo Fitzpatrick, quien lo vio avanzar mientras estaba sentado en la caseta de los anotadores. Se encontró con McIlroy afuera, estrechándole la mano y dándole un abrazo a su compañero de equipo de la Copa Ryder.

Persiguiendo a Monty

Para McIlroy, es su séptimo título de la Carrera a Dubái, colocándolo uno por delante del fallecido Seve Ballesteros y uno detrás del récord de Colin Montgomerie.

"No llegué tan lejos ni en mis sueños, así que es muy genial", dijo McIlroy, quien reveló que habló con Carmen, la esposa de Ballesteros, antes de su ronda el domingo.

"Ahora parece estar al alcance de la mano", agregó sobre alcanzar a Montgomerie. "Me encantaría ser el europeo con más victorias en términos de Órdenes de Mérito y carreras de temporada. Sabes, probablemente me queden algunos buenos años, y espero poder alcanzarlo y superarlo".

Final salvaje

Nueve jugadores lideraron o compartieron el liderazgo durante unas horas salvajes en el campo Earth que culminó con Fitzpatrick haciendo tres birdies en sus últimos cinco hoyos para superar a McIlroy y a una serie de otras estrellas europeas, incluyendo a Tommy Fleetwood y Ludvig Åberg.

Un putt para birdie desde seis pies en el hoyo 18 dejó a Fitzpatrick un golpe por delante de Fleetwood (67), Åberg (66) y Laurie Canter (67) y dos por delante de McIlroy, quien esperaba junto al hoyo sabiendo que ahora necesitaba un eagle.

Golpeó un drive al fairway de unas 230 yardas a la derecha del pin, obtuvo una buena lectura de su compañero de juego Rasmus Neergaard-Petersen, quien estaba unos pies más lejos, y embocó el putt.

Neergaard-Petersen (68) hizo birdie para unirse al grupo con 17 bajo par, empatando en el tercer lugar.

Cambio de temporada

Fitzpatrick, el campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, comenzó la temporada lentamente, pero la terminó fuerte, siendo incluido en el equipo de la Copa Ryde gracias a sus resultados entre los diez primeros en el Masters Británico en agosto y el European Masters y el PGA Championship en septiembre. Luego ganó 2,5 puntos de sus cuatro partidos en Bethpage Black.

"Para darle la vuelta en el verano como lo hice y tener una Ryder Cup como la que tuve, siento que es difícil de superar dado todo", dijo Fitzpatrick.

"Pero la forma en que jugué hoy, siento que realmente no hice un mal tiro en todo el día. Estoy tan orgulloso de mí mismo, del esfuerzo que todos ponen detrás de escena. Sí, qué sensación".

