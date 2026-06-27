Los Rangers vencen 7-4 a los Azulejos para su 6ta victoria en 9 juegos

Corey Seager bateó un jonrón solitario, Jake Burger pegó tres hits e impulsó dos carreras y los Rangers de Texas vencieron 7-4 a los Azulejos de Toronto el sábado.

El mexicano Alejandro Osuna añadió un imparable productor de dos carreras, mientras los Rangers ganaron por sexta vez en sus últimos nueve juegos.

Seager la sacó del parque ante Braydon Fisher en la sexta entrada, su décimo. Texas ha conectado jonrones en una cifra máxima de la temporada de 10 juegos consecutivos.

Peyton Gray (3-0) consiguió siete outs para llevarse la victoria y Tyler Alexander cerró para su tercer salvamento en cuatro oportunidades.

El venezolano Yohendrick Piñango conectó un jonrón de dos carreras y el mexicano Alejandro Kirk añadió un cuadrangular solitario, pero los Azulejos perdieron por quinta vez seguida.

Los bateadores 2-3-4 de Toronto, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., Daulton Varsho y Kazuma Okamoto, se fueron de 13-0 con siete ponches.

El derecho de los Azulejos Dylan Cease (4-4) permitió cuatro carreras y cuatro imparables en 4 2/3 entradas. Dio cinco bases por bolas y ponchó a 10.

Cease ha ganado apenas una vez en siete aperturas.

El derecho de los Rangers Cal Quantrill permitió dos hits, ambos sencillos, en cuatro entradas sin permitir carreras. Dio una base por bolas y ponchó a cinco.

Piñango fue llamado desde Triple-A, mientras Davis Schneider fue enviado a los Bisons. El jardinero dominicano Jesús Sánchez (tobillo derecho) fue colocado en la lista de lesionados de 10 días.

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