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Inglaterra somete 2-0 a Panamá con goles de Bellingham y Kane y gana su grupo del Mundial

De la mano de goles de Jude Bellingham y Harry Kane al inicio de la segunda mitad, Inglaterra certificó el sábado una victoria 2-0 sobre Panamá y se acomodó en la que parece ser una llave más favorable para la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

En una tarde lluviosa y ante una afición entusiasta que apoyaba a Inglaterra, haciendo que el estadio MetLife pareciera una sucursa de Wembley, Panamá supo mantener a raya a la potencia europea durante una primera parte sin ocasiones de peligro real, en la que Kane apenas tocó el balón en 10 ocasiones, la menor cantidad de cualquier jugador.

Bellingham adelantó a los Tres Leones a los 62 minutos tras un tiro de esquina de Bukayo Saka. Sujetado por Jorge Gutiérrez en el área chica, Bellingham estiró la pierna izquierda y punteó el balón más allá del arquero Orlando Mosquera para su tercer gol en los mundiales y el segundo en esta edición.

Cinco minutos después, Bellingham colgó un centro desde la banda izquierda y Kane superó en el salto a Andrés Andrade para cabecear el balón al fondo de la red y marcar su 82do gol internacional. Kane se convirtió así en el máximo goleador de Inglaterra en los anales del Mundial con su 11mo tanto, uno más que Gary Lineker.

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Vea más de la cobertura del Mundial de AP aquí.

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