La pareja del delantero neerlandés Gakpo anuncia que su hijo nonato murió en el embarazo
La pareja del delantero neerlandés Cody Gakpo anunció el sábado que su hijo no nacido murió durante el embarazo.
Gakpo y la modelo Noa van der Bij ya tienen un hijo en común y el nacimiento del nuevo bebé estaba previsto para octubre. Gakpo está con el equipo en el Mundial, donde Países Bajos avanzó a la fase de eliminación directa.
Van der Bij publicó en las redes sociales una foto en la que ambos aparecen tomados de la mano sobre una manta y un pequeño gorro tejido, junto con el anuncio de que el bebé había fallecido.
“Gracias por su amor y apoyo. Elijay Raphael Gakpo. Amado por siempre. Por siempre nuestro hijo”, indicó.
En su propia publicación, Gakpo escribió: “Éste es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”.
Gakpo, de 27 años, anotó dos veces en la victoria de Holanda sobre Suecia para ayudar a que el equipo ganara su grupo. Los holandeses juegan contra Marruecos, semifinalista de 2022, en un duelo de dieciseisavos de final el lunes en la ciudad mexicana de Monterrey.
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