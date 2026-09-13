Alonso y Sainz se acusan tras un desastroso GP de España para los pilotos locales

Antes del Gran Premio de España, Fernando Alonso y Carlos Sainz estaban uno al lado del otro, sonriendo y charlando mientras se dirigían al público local.

No hubo nada de eso después de que terminó la carrera.

En un gran premio en casa para el olvido, Alonso y Sainz tuvieron dificultades en la pista y luego intercambiaron acusaciones fuera de ella.

Los únicos dos españoles en la parrilla chocaron mientras peleaban por posición, y ninguno quedó contento con el incidente, que ocurrió cuando Alonso intentó adelantar a Sainz en una parte rápida del circuito al inicio de la carrera.

Sainz también había chocado con otros pilotos tras una salida agresiva en el circuito Madring, que devolvió la F1 a Madrid después de una ausencia de 45 años.

“Me apretó contra el muro”, dijo Alonso por la radio. “(En) la salida, chocó con dos personas; ahora me apretó contra el muro en la frenada”.

Sainz recibió una penalización de cinco segundos por el incidente con Alonso y, finalmente, abandonó por un problema con su Williams. Alonso, que también tuvo daños en su Aston Martin, terminó 17mo.

El rifirrafe entre los españoles continuó después de la carrera.

“A 340 km/h (210 mph), prefiero que nadie me apriete contra el muro”, manifestó Alonso. “Prefiero estar vivo al final de la carrera”.

Señaló que la gente le preguntaba por “el toque entre los dos españoles”, pero que “yo no toqué a nadie, estaba a un centímetro del muro y alguien vino y me mandó contra el muro a 340 km/h”.

Sainz se defendió.

“No hay mucho que decir. Es la naturaleza de la curva cuando giras”, comentó Sainz. “La naturaleza de esa curva siempre va a provocar este tipo de incidentes, porque solo hay espacio para un coche”.

Sainz afirmó que Alonso “se quejó por la radio y consiguió que me castigaran”.

Alonso lo vio de otra manera.

“Por desgracia, Carlos me golpeó y eso significó que tuvimos que entrar a boxes para reemplazar el alerón delantero. Se impuso una penalización, así que esa es la decisión tomada por la FIA y creo que fue correcta”, dijo Alonso a través de Aston Martin.

El GP de España regresó a la región de Madrid por primera vez desde que se disputó en Jarama en 1981. Los organizadores esperaban una asistencia total de casi 350.000 espectadores durante el fin de semana en la capital española.

El rey de España, Felipe VI, estuvo entre los presentes para la carrera en el nuevo circuito urbano Madring.

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