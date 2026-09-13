Norris y Antonelli parten desde la primera fila en el regreso de la Fórmula Uno en Madrid

Los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris y Kimi Antonelli están listos para luchar el domingo por la victoria en el primer Gran Premio de España en Madrid en más de cuatro décadas.

Norris salió desde la pole con su McLaren, junto al Mercedes de Antonelli, quien tuvo el ritmo más rápido durante todo el fin de semana, pero fue superado por una vuelta de clasificación soberbia el sábado de Norris.

La clasificación fue crucial, ya que el nuevo trazado urbano Madring prácticamente no ofrece oportunidades de adelantamiento, algo que generó críticas de muchos pilotos.

Max Verstappen salió tercero con Red Bull, con un tiempo a una décima de segundo de Norris, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes también mostraron buen ritmo durante el fin de semana.

Fue la tercera pole de la temporada para Norris y ganó carreras consecutivas en Hungría y en los Países Bajos antes de que Antonelli ganara el fin de semana pasado del GP de Italia. Antonelli, de 20 años, lidera a su compañero de Mercedes George Russell por 66 puntos en la clasificación de pilotos. Russell salió desde la sexta posición de salida el domingo.

Los dos españoles de la parrilla salieron cerca del fondo. El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso partió 17º con Aston Martin, mientras que Carlos Sainz, de Williams, salió 20º después de recibir una penalización por obstaculizar en pista al Cadillac de Valtteri Bottas.

Los organizadores esperaban una asistencia total de casi 350.000 personas durante todo el fin de semana.

El GP de España regresa a la región de Madrid por primera vez en 45 años. La última vez se disputó en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital, en 1981. El trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997. Barcelona ha estado acogiendo carreras en España en los últimos años. Madring firmó un contrato con la F1 hasta 2035.

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