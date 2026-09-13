Golpe para los Gigantes: Rafael Devers fuera el resto del año y con posible cirugía

La temporada del dominicano Rafael Devers, de San Francisco, ha terminado y podría someterse a una cirugía por una lesión en la musculatura central.

Los Giants colocaron el domingo al primera base/bateador designado en la lista de lesionados de 60 días, con lo que dieron por terminada su campaña.

Devers, quien lidera al equipo con 37 jonrones y 98 carreras impulsadas, se reunirá el lunes en Filadelfia con el doctor William Meyers. Si se recomienda un procedimiento, Devers se operaría el martes.

El domminicano había disputado 309 juegos consecutivos antes de quedarse fuera de la victoria de los Gigangtes por 7-6 sobre San Luis el miércoles.

“Lidió con eso durante todo el año”, comentó el mánager de los Gigantes, Tony Vitello. “Creo que es algo que le ha estado molestando desde hace unos años”.

Devers conectó jonrones en sus últimos dos juegos y sumó ocho cuadrangulares con 20 carreras impulsadas en sus últimos 11 encuentros.

“Creo que está bastante entusiasmado con el próximo año”, manifestó Vitello. “Su confianza en el éxito del próximo año me da confianza”.

En la tercera temporada de un contrato de 313,5 millones de dólares por 10 años, Devers fue adquirido de Boston en junio de 2025. Bateaba para .207 con dos jonrones hasta abril, pero ha elevado su promedio a .258.

Devers tiene un promedio de .274 y 272 cuadrangulares en 10 temporadas en las Grandes Ligas.

San Francisco seleccionó el contrato del jardinero Scott Bandura desde Triple-A Sacramento.

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