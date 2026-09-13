La odisea de Lewis Hamilton sigue con fallo de frenos en el GP de España de F1

Fue otro fin de semana decepcionante para Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

El piloto de Ferrari tuvo que abandonar el Gran Premio de España el domingo tras apenas siete vueltas debido a una falla en los frenos. El contratiempo llegó una semana después de que terminara sexto en el GP de Italia, tras un encontronazo temprano con su compañero de equipo Charles Leclerc que desató algunas disputas internas.

“Pisé el freno, el auto empezó a detenerse y luego el pedal dio un salto y, de repente, el auto no desaceleró tan rápido como normalmente”, indicó Hamilton. “Terminé entrando con mucha velocidad y apenas rocé la barrera. Después de eso el pedal volvió y luego, unas curvas más tarde, el pedal se fue largo. Realmente no sé de dónde salió eso”.

El revés dejó a Hamilton a 101 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien ganó la carrera del domingo.

“Hemos tenido un auto bastante decente, un buen auto este fin de semana, y creo que seguiremos intentando mejorarlo, y creo que vendrán mejores resultados en el futuro”. comentó Hamilton. “Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble, así que hoy me da pena por ellos que no pudieran sumar el máximo de puntos. Creo que teníamos el auto para pelear por una victoria hoy y, por desgracia, simplemente no se dio”.

El fin de semana en Madrid comenzó con Ferrari mostrando un buen ritmo detrás de Mercedes. Hamilton fue cuarto en la primera sesión de prácticas el viernes y tercero en la segunda. Pero se accidentó durante la práctica final el sábado, no pudo completar una vuelta limpia en la clasificación y arrancó cuarto en la parrilla.

Hamilton no ha terminado en el podio desde un tercer puesto en el GP de Gran Bretaña. Ganó en Barcelona —su primera victoria con Ferrari— y fue segundo tanto en Mónaco como en Canadá.

Él y Leclerc señalaron este fin de semana que hablaron sobre lo ocurrido en Monza, y Leclerc asumió la responsabilidad por el incidente que perjudicó las opciones de Hamilton allí. Hamilton elogió la “madurez” de su compañero y afirmó que estos asuntos eran normales en la F1.

Leclerc terminó cuarto el domingo.

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