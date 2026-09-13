Enric Mas por fin gana la Vuelta a España tras quedar tres veces en segundo lugar

El ciclista local Enric Mas puso fin a años de frustración al ganar el domingo la Vuelta a España. El español había heredado el maillot rojo de Tadej Pogacar después de que el cinco veces campeón del Tour de Francia abandonara por una caída.

Mas, el español que lidera el equipo Movistar y que ha terminado segundo en la general en tres ocasiones, concluyó con una cómoda ventaja por delante del cuatro veces ganador de la Vuelta Primoz Roglic.

Pogacar aventajaba a Mas por 3 minutos y 50 segundos cuando se cayó en la octava etapa.

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