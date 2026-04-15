Arsenal avanza a semifinales de la Liga de Campeones por segundo año seguido

Arsenal repite en las semifinales de la Liga de Campeones.

Un empate 0-0 con el Sporting de Lisboa en el Emirates Stadium permitió al club de Londres avanzar el miércoles al imponerse 1-0 en el marcador global, citándose con el Atlético de Madrid en las semifinales del torneo.

El suplente Leandro Trossard estuvo más cerca de darle el triunfo a Arsenal en la noche, cuando un cabezazo suyo se estrelló contra el poste en los últimos minutos.

Arsenal sigue a la caza del doblete de la Liga Premier y la Champions, pese al bajón de forma que ha tenido el equipo de Mikel Arteta en las últimas semanas.

Los Gunnners nunca han ganado la Copa de Europa y apenas una vez disputaron la final. Pero ahora están a sólo dos partidos del duelo por el título de este año en Budapest, la capital de Hungría.

El gol agónico de Kai Havertz en el partido de ida de los cuartos de final en Portugal la semana pasada resultó decisivo, ya que el Sporting no logró marcar el tanto que rompiera el empate en Londres.

Es la cuarta vez que Arsenal avanza a las semifinales. Sucumbieron en esa instancia la temporada pasada ante el Paris Saint-Germain, que eventualmente se proclamó campeón.

El resultado fue la manera perfecta para que Arsenal iniciara una semana crucial, en la que también enfrenta el domingo al Manchester City, su rival por el título de la Premier.

Hay señales de que los jugadores de Arsenal han acusado la tensión a medida que la temporada entra en su tramo final. Sucumbieron en la final de la Copa de la Liga inglesa contra el City y luego fueron eliminados de la Copa FA a manos del Southampton de la segunda división.

La derrota en casa en la liga ante Bournemouth el fin de semana pasado agudizó la sensación de que Arsenal estaba flaqueando en un momento crítico.

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