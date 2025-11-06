Alcaraz enfrentará a Djokovic y Sinner se cruzará con Zverev tras sorteo de Finales ATP

El máximo favorito Carlos Alcaraz quedó agrupado el jueves con Novak Djokovic en la primera fase de las Finales ATP, mientras que el campeón defensor Jannik Sinner se enfrentará a Alexander Zverev en su llave.

Taylor Fritz y Alex de Miñaur completan el Grupo Jimmy Connors de Alcaraz y Djokovic.

El Grupo Bjorn Borg tiene a Sinner, Zverev, Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti, quienes están compitiendo por el último lugar.

Auger-Aliassime ocupa el octavo y último puesto de clasificación, pero Musetti puede superar al canadiense si se lleva el título un torneo en Atenas esta semana.

La presencia de Djokovic, quien también está compitiendo en Atenas, es incierta. El astro serbio, dueño del récord de títulos con siete coronas, se ausentó de la edición del año pasado y ha dicho que decidirá si juega o no después del torneo de Atenas.

Las Finales ATP comienzan el domingo con duelos de todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

El duelo por el título está programado para el 16 de noviembre.

Alcaraz jugará en las Finales por tercera vez. El mejor resultado del español fue cuando alcanzó las semifinales en 2023.

Alcaraz y Sinner también luchan por el puesto número uno del ranking en el fin de año, algo que se determinará por sus actuaciones en las Finales.

Zverev se coronó campeón del torneo de fin de temporada en 2018 y 2021, mientras que Fritz perdió ante Sinner en la final del año pasado.

De Miñaur tendrá su segunda aparición consecutiva, y Shelton está haciendo su debut.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes